Afrikából indulhat az új járvány: globális vészhelyzetet rendelt el a WHO

A majomhimlő terjedése miatt a WHO 2022 júliusában egyszer már elrendelt globális veszélyhelyzetet, de azt 10 hónap után feloldotta, a szervezet meglátása szerint a fertőző betegség ismét elterjedhet, és több országban is egészségügyi kockázattá válhat. A WHO mostani döntésével független szakértők javaslatait követte, akik a szervezet úgynevezett Vészhelyzeti Bizottságának meghívására tanácskoztak az ügyben – ismertette Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója.

A veszélyhelyzet kihirdetésének célja mindenekelőtt figyelmeztetni az egyes országok hatóságait, hogy készüljenek fel a járvány esetleges kitörésére.

A WHO főképpen egy olyan vírusvariáns miatt aggódik, amelyet 2023 végén mutattak ki a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén. Bár részletekbe menő tanulmányok még nem készültek, de a szakemberek abból indulnak ki, hogy

fertőzőbb és súlyosabb megbetegedést idézhet elő az eddig ismert variánsoknál.

Az afrikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (Africa CDC) kedden általános egészségügyi vészhelyzetet hirdetett ki a majomhimlő miatt, és felszólította a nemzetközi közösséget, hogy nyújtson segítséget kétmillió vakcinadózis előállításához. Az Africa CDC szerint az idén már több mint 14 ezer fertőzésgyanús esetet regisztráltak a KDK-ban és a környező országokban, és több mint 500 halálesetet jegyeztek fel.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) július végén az új variáns átterjedésének kockázatát Európára még "nagyon alacsonyként" ítélte meg. A vírust először 1970-ben találták meg emberi szervezetben a Kongói Demokratikus Köztársaság területén. A betegség általában csak enyhe tüneteket okoz, például lázat, fejfájást, izomfájdalmat és bőrkiütést. Ritka esetekben azonban halálos is lehet.

(MTI)