Washingtont is elérte az új szovjet ideológia – a marxizmus-szenilizmus

A hetvenes évek végén senkiben sem merült fel, hogy a Szovjetunió hamarosan (vagy hogy egyáltalán valaha…) összeomlik, de agg, demens vezetőiről pesti viccek százai forogtak közszájon. Mi Moszkvában az új ideológia? A marxizmus-szenilizmus. Miért van Brezsnyev (ő volt akkoriban a pártfőtitkár, vagyis maga az atyaúristen) előtt annyi mikrofon, amikor beszél? Az egyik hangosít, a többiből jön az oxigén.

Az 1980-as olimpia megnyitója, Brezsnyev elkezdi a beszédét: „O, O, O…”, mire hátulról kisegítik: „Leonyid Iljics, az ötkarikát nem kell felolvasni…”

Jót kacagott ezeken a magyar ember, de persze éppen az erős túlzásban rejlő komikum miatt, hiszen a bozontos szemöldökű diktátor azért mégis csak az atomgombon ücsörgött, s bár – az amerikaiakkal ellentétben – a szovjetek nem vetettek be nukleáris fegyvert polgári lakosság ellen, nem kicsit tartottunk tőlük. És tegyük a szívünkre a kezünket: a lelkünk mélyén nem gondoltuk, hogy Brezsnyev felolvasná az ötkarikát.

Ma, immár három és fél esztendeje, a pillanatnyilag létező legnagyobb katonai-gazdasági hatalom élén olyasvalaki áll, akiről még ez is feltételezhető (hasonló meg is történt), és ez nem is vicc. Ahogyan az sem, hogy a kora alapján alkalmatlan aggastyánnak vélt főtitkár 1980-ban nyolc évvel volt fiatalabb, mint most Biden. És utána már csak egy évtizede maradt a szovjet birodalomnak. A miheztartás végett…

Az egypárti, megfélemlítésre és brutális elnyomásra épített kommunista diktatúrában természetesen nem lehetett nyíltan bírálni a vezetőt, vagy pláne megkérdőjelezni a képességeit.

A problémákat letagadták, pontosabban fel sem merülhettek. A magát liberális demokráciának valló nyugati világban ez nem ilyen egyértelmű, jóllehet minden látványos bizonyíték dacára a média, illetve a támogatói holdudvarnak a közvéleményre ható alakjai igyekeztek elmismásolni a konferenciákon elszundító, az angol királyi család orra alá szellentő, repülőgépről leszállva hasra eső, saját családtagjainak vagy a világpolitika meghatározó szereplőinek nevét rendszeresen eltévesztő, a láthatatlan emberrel kezet fogó, viselkedésére vonatkozó utasításokat tartalmazó kis kártyákat felolvasó elnök igazi énjét.

A választás közeledtével azonban úgy tűnik, tovább nem lehet szembe menni a valósággal.

Biden az elnökjelölti vitán sok-sok millió tévénéző előtt olyan mértékben égett le, amiből a leggátlástalanabbul hazudozó és manipuláló médiumok sem tudták kimagyarázni. Ráadásul újabb bakik következtek: saját magát előbb néger nőként definiálta, majd Trumpot alelnökévé tette, de a legdurvább, hogy összekeverte az ellenséget (Putyin) a mellette ácsorgó baráttal (Zelenszkij).