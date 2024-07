Roger Köppel: Orbán merész tervet eszelt ki Európa jövőjéről

Azzal kapcsolatban, hogy az unió de facto megtiltotta, hogy bárki is tárgyaljon az orosz elnökkel, a magyar miniszterelnök azt mondja, hogy a párbeszédet Oroszországgal az ukrán elnök segítségével lehet újra elindítani. „Ha ő kezdeményezi a tűzszüneti tárgyalásokat, az európaiak nem fognak ellenkezni” – mondta Orbán Viktor, aki azt is hozzátette: ezzel meg kell előzni az amerikai elnökválasztást.

Köppel szerint Orbán számos régi, hűséges és intelligens szövetségest gyűjtött maga köré.

„Európa leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnöke karizmatikus, földhözragadt ember, de egyben briliáns, humoros, ütős szónok is, tele tisztelettel”.

Az utazás során arról is beszélgettek, hogy Európa régi elitje bukik, a Nyugat változik. Orbán szinte biztos benne, hogy Trump megnyeri a választást. „Ő a legjobb dolog, ami a világgal történhet”. Ezzel egyidőben Európában a választók éppen most váltják le a régi elitet.

A miniszterelnök szerint a háború utáni európai történelem egy fejezete lezárul. Ez a fejezet a berlini fal leomlásával kezdődött, ezt követte az EU és a NATO keleti terjeszkedése. Ez a szakasz most visszavonhatatlanul a végéhez közeledik.

Orbán Viktor szerint az európai népek három nagy üzenetet küldtek az európai választásokon:

„Először is azt kiáltották a NATO-bővítés régi harcosainak: Menjetek a pokolba! Mi békét akarunk, nem háborút. A második üzenet a migrációról szól. Szenvedünk, de még a határok ellenőrzését sem tudjátok megoldani? Tűnjetek el! Harmadszor: önök katasztrofális zöld politikát folytatnak. A Green Deal egy katasztrófa. Tönkreteszi a jólétet. Európa pedig több szenet éget, mint valaha. Új elitre van szükségünk. Tűnjetek el!”

Köppel kitért az EP új konzervatív frakciójára is, amelyet Orbán Viktor alapított Herbert Kickl FPÖ-elnökkel, valamint Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnökkel. A Weltwoche főszerkesztője szerint a Patrióták Európáért frakció neve „ügyesen van megválasztva”. Összefoglalja azt, ami Orbán Viktor számára fontos: hazaszeretet, de nem túlzott nacionalizmus. Európáért:

Orbán nem Európa ellen, hanem egy jobb Európáért küzd, amelyben a tagállamoknak több beleszólása van a folyamatokba.

Ez szerinte Charles de Gaulle régi víziója, „a nemzetek Európája”. Hozzátette, Orbán Viktor meg van győződve arról, hogy Marine Le Pen is csatlakozik. Giorgia Meloni továbbra is távolságtartó. A magyar miniszterelnök mindkét nőt nagyon tiszteli. „Már akkor is nagyon jó kapcsolatom volt Le Pennel és Melonival, amikor még leprásoknak számítottak Európában”. A német AfD-t viszont kritikusan szemléli:

A pártnak önuralmat kell tanulnia. Ellenkező esetben kockázatot jelent mások számára”.

Orbán Viktor azt is elismeri, hogy Magyarország túl kicsi ahhoz, hogy egyedül véghez vigye a konzervatív fordulatot a kontinensen. „Én vagyok az építő, az elősegítő. Másoknak kell vezetniük” – fogalmazott a miniszterelnök.