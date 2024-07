Kiderült, mit reagált arra Zelenszkij, hogy Putyinnak nevezte őt Biden

Nyitókép: MTI/AP/Keystone/Alessandro Della Valle

A Mandiner is beszámolt arról, hogy Joe Biden amerikai elnök csütörtök este megrökönyödést váltott ki, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt „Putyin elnökként” mutatta be. „És most szeretném átadni a szót Ukrajna elnökének, akiben legalább akkora bátorság van, mint amennyi elszántság.

Hölgyeim és uraim, Putyin elnök úr”

– hangzott el az ominózus mondat.

Lapunk arról is beszámolt, hogy az amerikai elnök újabb hibája után megszólalt Dr. Raj Persaud pszichiáter is.

Úgy tűnt, hogy nagyon erősen kellett koncentrálnia ahhoz, hogy elmondjon néhány alapvető dolgot”

– mondta a pszichiáter.

Az amerikai elnök nyelvbotlásával kapcsolatban később Volodimir Zelenszkij is megszólalt.

Az Egyesült Államok komoly támogatást nyújtott az ukránoknak, néhány hibát elnézhetünk nekik”

– fogalmazott Zelenszkij a Politico beszámolója szerint.

***