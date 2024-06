Válság a szomszédban: bukhat Ausztria kormánya is?

Nyitóképen: Karl Nehammer osztrák kancellár (fotó: Tobias Steinmaurer / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP)

Egy normál esetben a közös kormányzás felmondásáig vezető eseménysorozat tört ki Ausztriában. Nyugati szomszédunkat jelenleg az Osztrák Néppárt (ÖVP) és a Zöldek koalíciója kormányozza, Karl Nehammer kancellár vezetésével.

A Zöldek által delegált klímavédelmi miniszter, Leonore Gewessler azonban a szakítás szélére sodorta a kormánykoalíciót azzal, hogy az EU szakminisztereinek találkozóján megszavazta a vitatott természet-helyreállítási szabályozást. Az eredetileg a mezőgazdasági érdekeket sértő, radikálisan természetvédelmi irányultságú uniós szabályozásterv az elmúlt hónapokban ugyan puhább lett, az Európai Parlament is egy enyhébb változatot fogadott el, de az EU tagállamai eddig így is nemet mondtak rá.

Most viszont hirtelen a tagállami miniszterek többsége melléje állt. Közöttük van Ausztria is, pedig a szabályozást korábban hevesen ellenezte az osztrák kormány. Ráadásul Gewesser miniszternek is a leszavazás volt a feladata,

mégis a kormány és a kancellár álláspontjával szembehelyezkedve támogatásáról biztosította azt.

Alapesetben ilyenkor egy kormányfő értelemszerűen rövid úton kiteszi a kormányból a rebellis tagját. Nem így Ausztriában, 2024 nyarán, pár hónappal az őszi parlamenti választás előtt.

Az Osztrák Néppárt szorult helyzetben van. Ugyan ősidők óta folyamatosan kormányon van, hol vezető pártként, hol kisebb partnerként a szocialisták mellett, de most nem áll jól a szénájuk. A közvélemény-kutatásokban a radikális jobboldali Szabadságpárt (FPÖ) vezet 26-30 százalék közötti népszerűséggel, mögötte egyre többször a szocialistákat (SPÖ) mérik második erőnek 21-24 százalékkal; és egyre inkább a harmadik helyre süllyed vissza a kormányzó ÖVP a szavazók mintegy 20-23 százalékának támogatásával. A velük kormányzó Zöldek 8-10 százalékon állnak, nagyjából egy szinten az ellenzékben lévő, liberális NEOS-szal.

Az ÖVP tehát a kormány fő erejeként meg van rogyva, az ellenzék hangadója pedig a radikális Szabadságpárt.

Ugyan korábban Wolfgang Schüssel, majd pár éve Sebastian Kurz kormányzása idején sokáig együtt kormányzott az ÖVP és az FPÖ, most keserű harc zajlik a dominanciáért és a választási sikerekért közöttük.