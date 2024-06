Tömegverekedés tört ki az olasz parlamentben (VIDEÓ)

Nyitókép: képkocka/X-videó

Tömegverekedés tört ki az olasz parlamentben – írja a Politico. Az esetről videó is készült, amin az látható, hogy Leonardo Donno, az ellenzéki Öt Csillag Mozgalom képviselője megpróbál egy olasz zászlót a regionális ügyekért felelős miniszterre, a Salvini-féle Ligát képviselő Roberto Calderolira ráteríteni.

A verekedés oka egy a parlament alsóháza előtt lévő, Lex Calderolinak is nevezett törvényjavaslat, ami szélesebb autonómiát biztosítana az ország régióinak.

A törvényt a Liga nyújtotta be.

A tervezet a Szenátuson már átment, de jogerőre csak akkor emelkedik, ha azt az alsóház is elfogadja. Az autonómiatörvény kritikusainak azonban több aggályuk is van a tervezettel kapcsolatban. Azon túl, hogy szerintük csak tovább mélyítené az ország északi és déli részei közötti szakadékot, sokan attól tartanak, hogy a törvény aláásná a már így is óriási államadóssággal küzdő Olaszország pénzügyi stabilitását.

A kérdéses törvénytervezetet végül nem fogadták el, a tervek szerint a „vitát” csütörtökön folytatják az ülésteremben.

