Orbán a német lapnak: Az elmúlt öt év az EU legrosszabb öt éve volt

Nyitókép: Tiziana FABI / AFP

Szerkesztőségi látogatást tett és interjút adott a Berliner Morgenpostnak németországi útja keretében Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán a háborúról elmondta: „100 százalékos a bizodalmam Donald Trumpban – nem, 101 százalékos. Ő a béke embere volt.” Hozzátette: békepárti amerikai elnök nélkül az orosz-ukrán háború befejezésére nincs esély, mert

az amerikai elnök az univerzum egyetlen olyan embere, aki le tudja bonyolítani a két döntő hívást Kijevbe és Moszkvába”.

A háborúval kapcsolatban a miniszterelnök azt is elmondta: bár Oroszország támadása „teljességgel elfogadhatatlan”, őt nem az ukránok vagy az oroszok érdekei izgatják, „mindenekelőtt azt szeretném, hogy az ukrajnai háborúnak legyen vége és legyen tűzszünet”. „Végtére is egy új európai biztonsági architektúráról van itt szó, amelyben békésen élhetünk” – így Orbán. A lap kérdezte arról is, hogy Ukrajnának a békéért cserébe kell-e területeket feladnia. A miniszterelnök erre úgy reagált: „Nem tudjuk pontosan, mi volna az orosz reakció, ha az USA vezetése azt mondaná: Nézzétek, holnap reggel befejezzük az öldöklést és tárgyalunk.” Azt viszont elismételte, hogy ha ma is Angela Merkel lenne a kancellár, nem lenne háború.

Az Európai Unió problémáiról úgy vélekedett:

Az elmúlt öt év valószínűleg az EU történelmének legrosszabb öt éve volt, az Európai Bizottság és a brüsszeli elit teljesítménye gyenge volt”.

Hangsúlyozta: „Ha mi, európaiak lépést szeretnénk tartani az amerikaiakkal, akkor nekünk, európaiaknak ismét naggyá kell válnunk”.

Beszélt szenvedélyéről, a futballról is. Ezzel kapcsolatban elmondta: „Meg kell kapnunk az esélyt arra, hogy egy focidöntőben revansot vehessünk és legyőzhessük Németországot.”