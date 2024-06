„Menő!” – mutatjuk a rendőrautót, ami még Elon Musknak is tetszik

Nyitókép forrása: A dubaji rendőrség X-oldala

A Tesla Cybertruckkal is kibővült a rendőrségi flotta Dubajban. A hatóságok ugyan szűkszavúan számoltak be az új gépjármű beszerzéséről, Elon Musk azonban kellő reklámot csinált nekik (is), amikor „Menő!” jelzővel megosztotta az X-oldalán a járműről készült fotókat – írta meg a vezess.hu.

A dubaji rendőrség közleménye alapján azonban úgy tűnik, hogy a Cybertruckot elsősorban nem bűnüldözésre használják majd.

Sokkal inkább marketing- és PR-célokra fogják használni, egyfajta „látványosságként”. Ennek megfelelően főként a népszerű turisztikai helyszíneken lehet majd találkozni az elektromos pick-up-al, amely a helyi rendőrség hagyományos, zöld-fehér dizájnját kapta.

