Gigantikus, 45 milliárd dolláros fizetést szavaztak meg a Tesla részvényesei Elon Musknak

A The Guardian értesülése szerint a Tesla részvényesei jóváhagyták azt a kifizetési csomagot, amely Elon Musk vezérigazgatónak akár 45 milliárd dollárt is hozhat. A döntés azért is lepett meg sokakat, mert Musk vezetői stratégiája korábban komoly vitákat váltott ki a vállalaton belül. Az üzletembernek vélhetően komolyan meg kellett küzdenie azért, hogy megkaphassa rekordméretű fizetési csomagot.

Azzal szeretném kezdeni, hogy rohadtul szeretlek titeket!

– kezdte a felszólalását Elon Musk, miután a részvényesei megszavazták a gigantikus összeget.

Még az év elején egy delaware-i bíró érvénytelenítette Elon Musk 56 milliárd dolláros fizetését, mondván, hogy a Tesla igazgatótanácsát Musk befolyásolta, így a kifizetés illegitim módon lett megállapítva. A döntést követően a részvényesek szavaztak Musk fizetésének jóváhagyásáról. A Tesla igazgatótanácsa és maga Musk is intenzíven kampányoltak a fizetés jóváhagyása mellett.

Az igazgatótanács azzal érvelt, hogy Musk elfordulhat a cégtől, ha nem hagyják jóvá a fizetését.

Ennek ellenére több részvényes, köztük a norvég állami vagyonalap és más külföldi cégek is a kifizetés ellen szavaztak. A szavazás eredménye azonban még nem garantálja Musk számára a biztos kifizetést. Továbbra is kérdéses, hogy az igazgatótanács független-e, és hogy a fizetés méltányos-e a bírói döntés fényében. Ákár újabb perek is indulhatnak az ügyben, amit tovább bonyolíthat, hogy a Tesla székhelyét Delawareből Texasba helyezték át.

Elon Musk fizetési csomagját a Tesla 2017-ben dolgozta ki, és a részvényesek 2018-ban hagyták jóvá. Az egyik befektető azonban pert indított, állítva, hogy az igazgatóság félrevezető volt, és Musk fizetése tisztességtelen. A Delaware-i bíróság megállapította, hogy az igazgatótanács hibásan járt el, és a testület tagjai a Musk közeli szövetségesi körbe tartoznak.

