Meghalt Noam Chomsky

A New Statesman és a Jacobin is hosszas nekrológgal emlékezik meg a világhírű nyelvészről, és Wikipédia oldalán is az áll, hogy június 18-án, 95 éves korában elhunyt Noam Chomsky.

A sajtó az elmúlt napokban arról cikkezett, hogy Chomsky sztrókot kapott, és egy brazil kórházban ápolják.

Noam Chomsky amerikai nyelvész, a Massachusetts Institute of Technology (MIT) professzora, a generatív nyelvtan elméletének megalkotója. Az általános nyelvtudomány terén végzett munkásságával nagyban hozzájárult a behaviorizmus hanyatlásához és a kognitív tudomány fellendüléséhez.

A legtöbben mégis politikai állásfoglalásairól ismerik.

Saját magát anarchoszindikalistának vallotta a korai években, baloldali gondolkodónak számított, ugyanakkor az elmúlt ötven évben ugyanolyan elánnal kritizálta az Egyesült Államok jobb- és baloldali vezetéseit. A vietnámi háborún túl a szerbiai bombázás, az iraki háború nagy kritikusa volt és nagyon mást képviselt az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban is, mint az amerikai vezető értelmiségiek. Utalásokat tett arra, hogy Oroszország fellépése mögött szerinte logikus okok állnak.