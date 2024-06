Katalin hercegnő: Sokak vártak már erre

Nyitókép: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Katalin walesi hercegnő, Vilmos brit trónörökös felesége arról számolt be pénteken, hogy jól halad kemoterápiás kezelése, de még nincs túl a betegségen, és a gyógykezelés várhatóan további néhány hónapig eltart. A Kensington-palota – a hercegi házaspár londoni hivatala – által közzétett személyes közleményében Katalin bejelentette azt is, hogy családjával együtt jelen lesz szombaton apósa, III. Károly király hivatalos születésnapi ünnepségén, a Trooping the Colour színpompás ceremóniáján.

A 42 esztendős Katalin tavaly karácsony óta nem vett részt nyilvános programokon, és januárban hasüregi műtéten esett át.

A hercegnő március végén közzétett személyes videóüzenetében elmondta, hogy megelőző jellegű kemoterápiás kezelésben részesül, mivel a műtétje utáni tesztek daganatos elváltozást mutattak ki.

Katalin a márciusi videóüzenet óta most szólalt meg első ízben nyilvánosan. Pénteki tájékoztatásában úgy fogalmazott: kezelése jól halad, de „mindenki, aki átesett kemoterápián, tudja, hogy vannak jó és rossz napok”.

A rossz napokon az ember gyengének, fáradtnak érzi magát, és meg kell engednie, hogy szervezete pihenhessen. „A jó napokon azonban, amikor erősebbnek érezzük magunkat, a lehető legjobban ki kell használnunk, hogy jól vagyunk” – áll Katalin hercegnő péntek esti írásos üzenetében.

Katalin közölte: kezelése folytatódik, és még néhány hónapig eltart.

Felfedte azt is, hogy azokon a napokon, amikor ehhez elég jól érzi magát, már kisebb munkavégzésre is vállalkozik otthonában.

A hercegnő közölte azt is, hogy III. Károly király szombati hivatalos születésnapi ünnepsége után, a nyár folyamán reményei szerint néhány további nyilvános programon is részt vesz. Hozzátette ugyanakkor, hogy még nem jutott túl betegségén. „Most tanulgatom, hogy különösen a bizonytalanságot miként viseljem türelemmel” – fogalmaz Katalin. Hozzáteszi: azt is még tanulja, hogy minden egyes napot úgy kell elfogadni, ahogy jön, hallgatnia kell szervezetére, és biztosítania kell saját maga számára a gyógyuláshoz oly szükséges időt.