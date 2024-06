Nyitókép: Vyacheslav Madiyevskyy / NurPhoto / NurPhoto via AFP

„Az ukrán Deep State csatorna arról számol be, hogy folyik az orosz felőrlő előrenyomulás Rabotyinónál a zaporizzsjai fronton, délen pedig Marjinka alatt. Itt Paraszkovjevka irányában mennek előre az oroszok, s innen már megnyílhat az út Konsztantyinovka felé, amelynek bevétele esetén az Ugledar térségében lévő ukrán erők hátába kerülhetnek. Ez egyben azt is jelentené, hogy Donyecktől délre általános támadás indulhatna. Emellett Ocseretyinótól északnyugatra Pokrovszkoje irányában az orosz erők elérték Novoalekszandrovka körzetét.

Ebből is látszik, hogy a front helyzete dinamikusan változik. Az ukránok megerősítették Harkov körzetét, ezzel viszont valamelyest gyengült az ellenállás más területeken. A jelenlegi erőviszonyok mellett azonban nagy áttörésre az oroszok sem számíthatnak, sőt Volcsanszk körzetében erősítés nélkül vissza kell vonulniuk.

Az ukrán Deep State azonban ezzel kapcsolatban is óvatos, hiszen az ukrán tartalékok is végesek. Az minden esetre elhamarkodott kijelentésnek tűnik, hogy a nagy nyári orosz offenzíva kifulladt, mielőtt elindult volna. Ez a kijelentés már csak azért is gyenge lábakon áll, mert szó sincs nagy nyári offenzíváról, az oroszok a harkovi front megnyitásával széthúzták az ukrán erőket, céljuk pedig emellett taktikai jellegű, Belgorod körzetében egy puffer zóna kialakítása, valamint Kupjanszk körüli ukrán erők logisztikájának gyengítése. Továbbra is kérdés, hogy vállalkozik-e Moszkva még az idén stratégiai jellegű offenzívára, avagy folytatja a lassú felőrlést, az ellenfél kifárasztását. Az eddigi tapasztalatok alapján a Kreml aligha kockáztat meg egy átfogó, nagy veszteségekkel járó általános támadást. Sokkal valószínűbb, hogy az orosz erők továbbra is több helyen próbálkoznak, és ott válik intenzívebbé a támadás, ahol gyengébbnek tűnik az ellenállás.”