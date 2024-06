Dunai áradás: rendkívüli helyzetet hirdettek Pozsonyban az árvíz miatt

Nyitókép: Tomáš Grečko / dennikn.sk

Szerdán délelőtt rendkívüli helyzetet hirdettek Pozsony Dévény városrészében az árvízhelyzet miatt. A hatóságok szerint fennáll a veszélye annak, hogy a Duna lakott területeket is elönthet. A figyelmeztetés konkrétan a Pri Sihoti és a Stará Horáreň térségére vonatkozik – írja az Infostart.

A folyó vízszintje Pozsonyban szerda délután még kissé emelkedik, jelenleg az első árvízi szintet éri el. „Várhatóan az esti órákban tetőzik a folyó” – közölte Marián Bocák, a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat szóvivője, hozzátéve, hogy a jelenlegi árhullámot az árvízi aktivitás első szintjén kezelik, bár előfordulhat, hogy a város bizonyos szakaszán második szintre emelik az árvízvédelmi készültséget.

Elővigyázatosságból több területet is lezártak, például a Tyrš rakpartot, a Dévény alatti rakpartot, valamint a dévényújfalui Szabadság híd alatti kerékpárutat – tájékoztatott a közösségi hálón a Pozsonyi Városi Rendőrség, és egyúttal felszólította a lakosságot, hogy kerüljék el ezeket a helyeket.

A városi rendőrség tájékoztatása szerint jelenleg stabil a helyzet.

Marián Bocák szerint lehetséges, hogy a hét végéig egy második árhullám is eléri a szlovák fővárost, mivel a folyó németországi és ausztriai vízgyűjtőterületein 20 és 60 milliméter közötti csapadékmennyiséget jósolnak. Bocák megjegyezte, hogy Dévénybe továbbra is mobilgátakat telepítenek, és munkálatokat végeznek Révkomáromban is, ahol elővigyázatosságból második árvízvédelmi készültséget hirdették ki. Hozzátette, hogy

Komáromnál és Párkánynál szerdáról csütörtökre virradóra várható a folyó tetőzése. A két város közti part menti ártéri erdőket és az erdei utakat már elárasztotta a folyó.

Szerdán délelőtt Tomáš Taraba szlovák környezetvédelmi miniszter is még azt mondta, hogy stabil a dunai árvízhelyzet, ráadásul gazdasági haszna is van az árhullámnak. A kedden hozott intézkedések a bősi vízerőmű mind a nyolc turbináját érintették, növelték a vízáteresztést, ezáltal csökkent az árvízveszély, és több elektromos áramot termeltek.