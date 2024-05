Ukrajna támogatása, Trump-fóbia és liberális kiállás a Fico-merénylő mozgalmának oldalán

Hont András publicista, a HVG egykori munkatársa tette helyre volt lapját, amikor azt írta: „Tök véletlen, hogy megnyitva hagytam a többek közt Juraj Cintula által alapított, lévai Dúha (Szivárvány) nevű irodalmi klub oldalát, ahol egy feminista kiáltványnak is beillő bejegyzésben tesz hitet a Progresszív Szlovákia elnökjelöltje mellett, mivel így tudtam screenshotot készíteni. Az oldalt ugyanis törölték” – írta Hont András Facebook-bejegyzésében.”

A posztot előzőleg egyébként a Mandiner is szemlézte, de beszámoltunk arról is, a merénylő az általa létrehozott irodalmi klub Facebook-oldalát is a Momentum-testvérpárt propagandájának szolgálatába állította, kijelentve: „Zuzana Caputovát támogatom!”

A tvnoviny.sk szlovák lap pedig megírta:

az idős író már a múlt szerdai merénylet előtt is tüntetett Fico ellen,

amikor április 24-én Alsókorompán szintén kihelyezett kormányülésen vett részt a miniszterelnök „Éljen Ukrajna”, „hazaárulók”, „elég Ficóból” – többek között ezeket kiabálta ő is többi tüntetővel együtt, vagyis kifejezte, hogy nem ért egyet Fico orosz-ukrán háború kapcsán képviselt nézeteivel.