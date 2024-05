Volt HVG-s újságíró is cáfolja a HVG-t a Fico elleni merénylettel kapcsolatban

Hiába bizonygatta a HVG, hogy évekkel ezelőtt Cintulának még szélsőjobbos megnyilvánulásai voltak, bármilyen múltja is van, a legutóbbi időkben a Progresszív Szlovákia mellett kampányolt, Ukrajnát éljenezte, és el is ismerte a merénylet után, hogy azért követte el, mert nem értett egyet Fico politikájával. Még akkor is, ha minderről a balliberális sajtó nem hajlandó tudomást venni.