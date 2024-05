Nagy a baj: már börtönökből toborozna az ukrán hadsereg

Fotó: Beata Zawrzel / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Ukrajna akár 20 ezer főt is toborozhat börtöneiből, amelyek így is túltelítettek – mondta Denisz Maljuska a BBC-nek, amelyet a Kyiv Independent szemlézett. Kijevben erről egyébként május 8-án fogadtak el törvényjavaslatot, amelyet még márciusban kezdtek kidolgozni a parlamentben. Igaz, akkor még az igazságügyi miniszterhelyettes arról beszélt, hogy így akár 26 ezer fő is csatlakozhat a fegyveres erőkhöz, és további 50 ezer fő előtt is megnyílik a bevonulás lehetősége, akik már szabadultak börtönökből.

Maljuska elismerte, hogy valóban nem tud pontos számokat mondani erről, mert az a részletektől függ. Elismerte azt is, hogy a döntés nagyban emlékeztet Oroszország lépésére, amikor is vagy 50 ezer börtöntölteléket engedtek ki, hogy harcoljanak Ukrajna ellen. Legtöbbjük egyébként a Wagner zsoldoscsoporthoz csatlakozott.