Milyen magyar mozgástér lesz az új világrendben? – Világrend

A magyar külpolitikai stratégiát, a konnektivitást mind a kormány, mind annak bírálói kockázatos vállalkozásnak látják: a geopolitikai mozgásokkal mind a jó, mind a rossz oldalra lehet könnyen kerülni. Mégis, Magyarország gazdasági előnyöket, geopolitikai súlyt és a több lábon állás biztonságát várja ettől – úgy véli, az eljövő multipoláris világrendben minden erőközponttal jóban kell lenni, ez az egyetlen esély, hogy hazánk kis államként az átalakulás egyik győztese legyen.

Bírálói szerint viszont Magyarország olyan geopolitikai szereplőkkel, autoriter államokkal alakít ki speciális viszonyt, stratégiai partnerséget, amelyek célja éppen annak a nyugati szövetségi rendszernek a gyengítése, amelyhez hazánk is tartozik.



Néhány idézet a beszélgetésből:



„Amikor minket megpróbálnak a vetélytársaink különféle dobozokba betenni (oroszpárti, Kína-párti, marslakó-párti, ez évenként változik, nem érdemes túl nagy jelentőséget tulajdonítani neki), akkor ezzel abból a diskurzusból akarnak kizárni, ami például arról szól, hogy az európai külkereskedelmi rezsim Kínával szemben hogyan nézzen ki.” (Ugrósdy Márton)



„Mondjuk Észtország az, aki az európai egység ügyének a bajnoka, miközben ő egyetért a szankciókkal, és megszavazza, Magyarország pedig nem ért egyet a szankciós rezsimmel, de megszavazza. Akkor végül is ki áldozott fel pozíciókat azért, hogy az európai egységet megőrizze?” (Baranyi Tamás)



„Ha a szerződések őre, aki minket folyton azzal revolverez, hogy nem tartjuk be szó szerint az Európai Unió szabályait, ilyen esetekben látványosan keresztbe megy a saját előírásaival, akkor azért nagyon nehéz arról beszélni, hogy jogállam, vagy szabályalapú nemzetközi rend.” (Ugrósdy Márton)



„Azt díjazták egy politikusban, hogyha nem mondott semmi felzaklatót; azt díjazták, ha a paletta két oldaláról azért tökéletesen egyet tudnak érteni, és baráti ölelésben tudnak elköszönni, miután elintézték a dolgokat. Ez a jellege az európai politikának megváltozik.” (Baranyi Tamás)





A magyar külpolitikáról, a szövetségi rendszereink átalakulásáról szóló beszélgetésben a következőkről esett szó:

– A konnektivitás politikája növeli a magyar diplomácia mozgásterét? – Miért elfogadhatatlan nyugaton a magyar békepárti álláspont? – Nem okoz majd zavart a Fidesz és a Republikánus Párt viszonyában a magyar-kínai kapcsolat? – Milyen átrendeződések lehetnek az EP-választások után az európai jobboldali szövetségekben?

A műsor vendégei: Ugrósdy Márton, a miniszterelnök politikai igazgatójának irodáját vezető helyettes államtitkár és Baranyi Tamás, a Magyar Külügyi Intézet stratégiai igazgatója.