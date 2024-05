Így még sosem láthattuk: szimuláción a Titanic elsüllyedése

2024. május 26. 18:51

A Titanic elsüllyedése a világtörténelem leghíresebb tengeri katasztrófája, ami több mint ezerötszáz halálos áldozatot követelt. Most egy szimuláció azt is megmutatja, hogy a tragédia még annál is rémisztőbb lehetett, mint ahogyan azt, különösen James Cameron Titanic mozija óta eddig gondoltuk.

Nyitókép: A brit White Star Line szórólapja az Olympic és a Titanic transzatlanti járatokról, 1910 körül.

(Roger-Viollet/AFP) *** Mint ahogyan az egész világ ismeri a történetet, 1912. április 15-én éjszaka elsüllyedt a a White Star Line társaság Titanic nevű luxushajója, miután jéghegynek ütközött az Atlanti-óceánon. A világtörténelem leghíresebb tengeri katasztrófájában a csaknem 2200 utas és tengerész közül 1500-an életüket vesztették. A tragédia későbbi filmes feldolgozásai közül James Cameron Titanic című mozija lett futotta be a legnagyobb karriert, nem függetlenül a hajóbaleset miatt örökre szétválasztott szerelmespárt alakító Leonardo DiCaprio és Kate Winslet főszereplésétől. Hogy mi történhetett valójában a Titanic elsüllyedésének éjjelén, és Cameron műve mennyire pontosan tükrözi a valóságot, azt most megtudhatjuk egy, az X-en közzétett online szimulációból. E szerint a Titanic balesete sokkal rémisztőbb volt, mint ahogyan azt ez idáig gondoltuk. A videó készítője összehasonlította, amit az emberek gondolnak az esetről – a hold kivilágította égbolton ragyogtak a csillagok – azzal a verzióval, miszerint 15-én a hajnali órákban valójában teljesen sötét volt, csak a hajó belsejéből világlott némi fény. Mindezt a Fall Out Boy Centuries című dalának hátborzongató aláfestésével tett közzé, ami még kellemetlenebb és hátborzongatóbb érzéseket kelt a nézőkben. Egy hozzászóló egyenesen azt írta: „Hűha, ez nagyon intenzív! A Titanic elsüllyedését így nézni, élesen emlékeztet arra, hogy a természet milyen vad és könyörtelen tud lenni. Az óceán puszta ereje, hiába az emberi mérnöki munka, más perspektívába helyezi a dolgokat. Elképesztő belegondolni, min mentek keresztül az emberek azon a hajón.” A hajótörésben összesen 1517 ember veszett oda és 705-en élték túl a katasztrófát; ez körülbelül a hajón utazóknak az egyharmada volt. A Titanic roncsait, amelyek 3800 méter mélyen fekszenek az Atlanti-óceánban, 1985-ben fedezték fel, azóta számtalan expedíció indult a feltérképezésére, de egyik sem talált emberi maradványokat a fedélzeten. Tavaly öt ember veszett oda egy balesetben, amikor a Titan elnevezésű merülőhajóval a Titanic roncsaihoz indultak

How Titanic sinking really looked pic.twitter.com/5jgU7AWyUm — Science girl (@gunsnrosesgirl3) February 15, 2024

