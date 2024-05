Friss fejlemények: az orvosok szerint „a csodának köszönhető”, hogy Fico még életben van

Nyitókép: Koszticsák Szilárd

A Robert Fico elleni merénylet elkövetőjének első tárgyalása után a Magyar Nemzet nemzetközi lapszemlét készített, amelyben összegyűjtötték az eset kapcsán megjelent legfontosabb híreket. A lap idéz a Breitbartból, amely szerint Matus Sutaj-Estok belügyminiszter úgy fogalmazott:

teljesen világos”, hogy a lövöldözésnek „politikai indítéka” volt,

és állítása szerint Cintula nem értett egyet Fico azon lépésével, hogy bezárja a különleges ügyészséget, illetve az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás leállításáról szóló döntésével. Robert Kalinak miniszterelnök-helyettes, aki Fico kórházi kezelése alatt átvette az ország vezetését, elítélte a Szlovákián belüli politikai megosztottságot és bírálta a médiát a megosztottság gerjesztése miatt. Kifejtette, hogy

a média mindenkit támadott, aki nem az általa helyesnek tartott véleményen volt.

Csodával határos, hogy Fico túlélte a támadást

A merénylőről, a 71 éves Juraj Cintuláról azóta kiderült, hogy nem értett egyet Fico háborúellenes politikájával, ezért többször is tüntetett ellene. A miniszterelnök egészségi állapotára térve, aki a hírek szerint a sikeres műtétsorozat után magához tért, Kaliňák elmondta, hogy köszönettel tartozik az orvosoknak, akik a csodával határos módon mentették meg Fico életét. A miniszterelnök-helyettes azonban továbbra is óvatosságának adott hangot, megjegyezve, hogy továbbra is fennáll annak a valószínűsége, hogy Ficónál komplikációk lépnek fel.

A szerdai merénylet során őt ért négy lövés súlyos sérüléseket okozott. Ezek közül kettő könnyű, egy közepes és egy nagyon súlyos volt”

– mondta.

Kalinak elmondta, hogy az orvosok részben annak tulajdonítják a felépülését, hogy Fico jó fizikai állapotban van: „Nem sok olyan erős embert ismerek, mint ő. Ha valaki ezt kibírja, az fizikailag rendkívül erős.”

Hasonlóan részletesen foglalkozik a The Guardian, a The New York Times, az Independendt és más nemzetközi lapok is a Fico elleni merénylet elkövetőjével, illetve a szombati kihallgatással.