Már a tengerentúlon is aggódnak a románokért

A magyar kisebbség elsősorban a magyar nyelv használatával kapcsolatos diszkriminációról számolt be, miután a román hatóságok nem tartják be azt a törvényt, amely kimondja, hogy anyanyelvükön intézhetik ügyeiket azokon a településeken, ahol a kisebbség a lakosság legalább 20 százalékát teszi ki. Ezeken a településeken ráadásul kétnyelvű útjelző táblákat is el kellene helyezniük a hatóságoknak.