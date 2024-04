Káoszba fulladt a velencei fizetős rendszer

Nyitókép: MARCO BERTORELLO / AFP

Korábban megírtuk, hogy az elmúlt években Velence ismert helyszínein szinte mozdulni sem lehetett a turistáktól, amit megelégelt a városvezetés és drasztikus intézkedéseket vezetett be: a mai naptól (április 25-től) fizetős lesz a városba való belépés.

A csütörtöki nap azonban rázósan indult, sok látogatót összezavart, sőt néhány lakos tiltakozását is kiváltotta

– számolt be a The Guardien. A városban szállást foglaló vendégek mentességet élveznek, de regisztrálniuk kell, míg az állandó lakosság – számuk 270 ezerre tehető – anélkül is szabadon közlekedhet.

A Santa Lucia állomásra érkező kirándulók közül sokan QR-kóddal igazolták az útdíj megfizetését, de a szállodafoglalással rendelkezők körében továbbra is fennállt a zűrzavar, mivel nem tudták, hogy a mentességet még mindig online kell megerősíteniük. Több turista is panaszkodott arra, hogy 10 perceket kellett eltölteniük azzal, hogy egy utaskísérő segítségével eligazodjanak a folyamatban.

A kezdeményezés erős ellenállásba ütközött Velencében

Ahogy egyre több vonat érkezett, úgy nőttek az aggodalmak az ellenőrzések kezelésével kapcsolatban a főszezonban. Sok látogató zavarosnak találta a rendszert, bár nem gondolják ők sem, hogy az 5 eurós díj elriasztaná a turistákat. Néhányan, mint például Elizabeth az Egyesült Államokból, nem tudtak a díjról, amíg meg nem mutatták nekik, hogyan kell online fizetni.

Késő délutánra 15 700-an fizették ki a jegyeket, akár előre, akár érkezéskor. A kezdeményezés azonban erős ellenállásba ütközött Velencében, mivel a

kritikusok szerint sérti a szabad mozgást, és nem kezeli hatékonyan a túlzott turizmust.

Az intézkedés által érintett Velence fő szigetén 2022-ben 3,2 millió vendégéjszakát töltöttek el a turisták, és a csúcsnapokon akár 40 000 egynapos látogató is érkezhetett. A Piazzale Román, ahol a fő buszpályaudvar található, feszültség alakult ki a rohamrendőrök és a díjat ellenző mintegy 500 tüntető között.

Federica Toninello, a tiltakozás egyik szervezője bírálta a tanács intézkedéseit, mondván, hogy azok nem foglalkoznak a lakosok igényeivel, és kizárólag a turizmusra és a spekulációra összpontosítanak.