Megjött a „kínai Wagner” Oroszországba? – Somkuti Bálint válaszol!

Emlékezetes, a Newsweek hírportál orosz katonai bloggerre hivatkozva arról írt, hogy kínai zsoldos katonák harcolnak az orosz hadseregben. Bár az említett blogger Telegram-csatornáján csupán két férfi beszélget kínaiul és oroszul fordítóprogrammal, az anyagot narráló blogger és a videóban megszólaló orosz katona szerint „a kínai egység létszáma a Pjatnaszka-dandárban egyre növekszik. A kínai testvéreink is eljöttek hozzánk”.

A kérdés persze itt is, hogy valójában mit látunk: tényleg kínait? Tényleg katonát? Valóban Oroszországban? És tényleg harcolni jött? S ha így van: meg kell lepődnünk?

Somkuti Bálintot, az MCC Geopolitikai Műhelyének kutatóját kértük, helyezze kontextusba a látottakat

„Szíriai zsoldosokról már korábban is szóltak pletykák, egyébként kínaiakról is” – fejtette ki a szakértő, hozzátéve: a közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságból való toborzás nem igazán jött be az oroszoknak, mert már a kiképzés alatt több iszlamista támadás történt, inkább fel is hagytak ezzel.

Azonban a képen látható férfi „inkább tűnik ujgurnak, mint kínainak”, s hát összességében ez az egész jelenet nem biztos, hogy olyan fajsúlyú, ahogyan sokan szeretik továbbgondolni a sztorikat.

„Meglepő lenne, ha Kína nyilvánosan fölvállalná azt, hogy zsoldosokat küldött Oroszországba”

– fogalmaz, hozzátéve: ha a videón látott férfi kínai, akkor sem tudni, hogy milyen minőségben van ott. „Nyugodtan lehet haditudósító vagy katonai megfigyelő – mindkettőt általában a katonálhoz nagyon hasonló egyenruhákba öltöztetik, hogy ne jelentsenek célpontot például a mesterlövészeknek” – mutat rá Somkuti. Ez teljesen bevett, ahogy a Midway-i csatában is ott voltak a brit katonai megfigyelők, japánok a német keleti fronton, vagy éppen a nyugati orsuágok megfigyelői Ukrajnában, annak fényében, hogy például a kínai állam tájékozódik a front állásáról, ez sem lenne furcsa.

Érdekes csavar egyébként maga a fordítógép is: ha az illető zsoldos, vajon a parancsot is így fogja kapni? S az oroszok között nem volt kínaiul beszélő ember? „Valakinek megint túl éles volt a fantáziája, egy ilyen felvétel miatt nem kellene ámokfutásba kezdeni” – fogalmazott a szakértő.

De ha zsoldos katona lenne az illető, az sem lenne meglepő, elvégre tapasztalatszerzésre küldhet Kína katonákat is a térségbe. Ahogy

egy kínai Wagner-csoport-szerű zsoldoscsapat jelenléte sem lenne kizárható,

fejtegette – hiszen különféle zsoldoscsapatok harcolnak Ukrajnában Kijev mellett, vagyis, ha kínai zsoldosok fognának fegyvert Oroszországért, voltaképp az oroszok sem csinálnának mást, mint amit a nyugat már ezerszer megtett – tette hozzá. Így jobb lenne például a NATO-nak magán kezdenie a vizsgálatot, lévén „lehet, hogy egy kínai katonai felszerelést üzemeltető kínai hivatásos katonát láthattunk – vagyis ugyanazt, amit a NATO-csapatok Ukrajnában csinálnak”.

Ha egyébként nem kínai zsoldosok, hanem konkrétan a kínai hadsereg van ott Oroszországban, akkor az nagyon nagy baj lenne. „Tízszer annyian vannak, mint az oroszok, és ötvenszer annyian, mint az ukránok. Ha a kínaiak komolyan megindulnak, akkor mindannyian csomagolhatunk – ezért sem jó ötlet ilyen információkkal dobálózni” – vélekedett a szakértő.