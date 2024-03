„Hatalmas pusztítást vittünk véghez!” – üzent az Iszlám Állam a moszkvai terrortámadás után

Fotó: BILAL BAHADUR / THE TIMES OF INDIA / THE TIMES OF INDIA VIA AFP

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, legkevesebb 60 ember meghalt, és több mint százan megsebesültek, miután péntek este terepruhás támadók automata fegyverekből nyitottak tüzet a Crocus City Hall koncerttermének előterében, majd a nézőtéren is. Az épületben tűz ütött ki. Legkevesebb két robbanás történt és az épület tetőszerkezete beomlott.

Az Index azt írja szombati cikkében:az Iszlám Állam Telegram-csatornáján annyit közölt a támadás kapcsán, hogy „keresztények nagy létszámú összejövetelét” támadták meg, ahol százakat megöltek és megsebesítettek.