Kudarcba fulladt az ukrán akció – egy egész osztagot likvidáltak az orosz tengerészgyalogosok

Az utóbbi napok háborús hírei az orosz csapatok előrenyomulásáról és területszerzéseiről szóltak. Ez a tendencia az utóbbi pár órában is folytatódott, ugyanis az orosz haderő tovább tudott haladni Avgyijivkától nyugatra, ezáltal újabb három települést elfoglalva. Ugyanakkor az ukránok is ellentámadásba kezdtek Krasznohorivkánál, és sikerült is az oroszokat kiszorítani a településről – írta meg a Portfolio.

Az ellentámadás részeként, az ukrán különleges erők megpróbáltak partra szállni Herszon megye oroszok által ellenőrzött Tendrivszka szigetén.

Az akció azonban meglehetősen rosszul végződött, ugyanis az orosz tengerészgyalogosok már vártak rájuk és az egész osztagot likvidáltak.

Katonai jelentések szerint az orosz tengerészgyalogosok tüzet nyitottak az ukrán különleges egység hajójára. Az orosz védelmi minisztérium az akció kapcsán négy hajó elsüllyesztését, valamint 20 ukrán katona likvidálását jelentett be. Továbbá, hogy sikerült egy hadifoglyot is ejteniük.

