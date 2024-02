Kritizálta a demokratákat, kirúgta a Disney, most perel, és Elon Musk támogatja – ki az?

Gina Carano volt ketrecharcos, amerikai színésznő 2019-ben kapta meg a Csillagok háborúja film Disney+ csatornán futó sorozat-verziójában egy egyik mellékszerepet. A Mandalóri című űrwestern három évadon keresztül futott a televízióban, Emmy-díjat nyert, és közönségkedvenc lett.

2021 februárjában azonban a Disney leányvállalata, a filmet előállító Lucasfilm megvált a színésznőtől, közleményükben azt írták, hogy Carano a közösségi oldalain olyan posztokat oszt meg, amelyek

kulturálisan vagy vallásukban más embereket megszégyenít, ez pedig „visszataszító és elfogadhatatlan”.

Ami végül kiverte a biztosítékot a Disney-nél, egy Instagram-poszt volt: a színésznő egy fotót tett ki az oldalára, amely egy zsidó nőt ábrázol, ahogy az utcán szomszédai verik a náci Németországban, a kép alá pedig azt írta: a zsidók deportálását az előzte meg, hogy a rendszer engedte, hogy az embertársaik gyűlölhessék a zsidókat, majd hozzátette: „Mennyiben különbözik ez attól, ha valakit ma a politikai nézetei miatt gyűlölnek?”.

Más posztjaiban a Black Lives Matter mozgalmat ócsárolta, a járványhelyzetben a kötelező maszkviselést egy demokratapárti összeesküvésnek titulálta, osztotta Donald Trump értelmezését is a 2020-es elnökválasztás fiaskójáról, szerinte is csalás volt – írta a The Washington Post.

Kedden az X közösségi oldalon Carano arról írt, hogy

azért „vadászták le”, mert nézetei „nincsenek összhangban a kor elfogadott narratívájával”, egy szervezett lejártókampány indult ellene,

amelyben egy „alt-right szélsőségesnek” mutatták be, majd jelezte: beperli a Disney-t és a Lucasfilm-et, anyagi kártérítési igénnyel él, valamint azzal a követeléssel, hogy vegyék vissza a sorozatba.

A színésznő tudatta azt is, hogy felvette a kapcsolatot az X tulajdonosával, és a közösségi média ügyvédje fogja védeni a bírósági eljárásban. Az ügyvédek első megszólalásukban felhívták a figyelmet: Carano filmbeli színésztársai közül többen szintén rendszeresen posztolgatnak politikai tartalmakat, ők republikánus politikusokról írogatnak dehonesztáló véleményeket, de a Disney ezeket érdekes módon nem találta „visszataszítónak és elfogadhatatlannak”.

Hogy miként került a képbe Elon Musk? Nos, a mogul még 2022 októberében, amikor megvásárolta a Twittert, és a szabad véleménynyilvánítás fórumává tervezte alakítani X néven, tett egy fogadalmat, miszerint

finanszírozza mindazok pereit, akiket munkaadóik az új közösségi média felületén elhelyezett posztjuk, véleményük miatt bocsátanak el.

Musk reagált Carano kérésére, beleállt ügyvédjeivel a színésznő perébe.

Nemcsak emberbaráti gesztus lehet az indítéka: az X-en felfüggesztette a hirdetést több multicég, így az Apple, az IBM, a Paramount, a Warner Bros. és a Disney is, miután hirdetéseik mellett rendszeresen feltűntek antiszemita posztok is. Musk perre vitte ezt az ügyet is, a Carano-eljárás pedig beleillhet a „bosszújába”.

Más elemzők pedig arra hívják fel a figyelmet, hogy Musk tudatosan építi új, a szólásszabadság bajnoka imázst, lépéseivel pedig leginkább a jobboldali csoportoknak akar imponálni, ezzel építi az X brandjét.