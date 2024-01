Rejtélyes magyar felségjelű repülő érkezett Nigerbe − most kiderült, miért

A magyar felségjelű gép Nigerbe érkezése azért is érdekes, mert a nigeri belpolitikai helyzet meglehetősen nehéz jelenleg. Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Niger instabilitása migránsáradatot indíthat el Európa felé, amely még a 2015-ös eseményeknél is durvább lehet. Mindeközben Niger felrúgta az Európai Unióval kötött biztonsági együttműködést, amelyet a migráció elleni küzdelemre szántak.

Később maguk a gép utasai szolgáltak magyarázattal a rejtélyre. Máthé László Eduárd, a szubszaharai térségben megvalósuló magyar összkormányzati tevékenységek külpolitikai összehangolásáért felelős miniszteri biztos azt írta közösségi oldalán: „Magyarország a saját és Európa külső biztonságáért vállalt felelőssége jegyében, az EU államai közül elsőként kezdett tárgyalásokat Nigerrel a Száhel-övezetet és hazánkat terhelő legsúlyosabb kihívásokról: az illegális migrációról és a terrorizmusról. A stabilitáshoz és biztonsághoz vezető egyetlen út tárgyalással kezdődik. Villámlátogatás Nigerben Azbej Tristan államtitkár úrral”.

A miniszteri biztos bejegyzésén túl további magyarázatot adhat a rejtélyre a magyar kormány angol nyelvű híroldalán közzétett írás:

„A Száhel-övezetben a migrációs kockázat, az Európa irányába irányuló illegális migrációs nyomás az elmúlt időszakban tovább növekedett. Ez súlyos kockázatot jelent az Európai Unió, illetve ezáltal Magyarország biztonságára is. Mivel Nigernek központi szerepe van a migrációs útvonalak ellenőrzésében, ezért Magyarország párbeszédet kezdeményezett az illetékes nigeri hatóságokkal annak érdekében, hogy megértsük a jelenlegi nigeri kormányzat álláspontját és gondolkodását. Erre azért van szükség, mert Magyarország célja, hogy csökkentse az Európára nehezedő migrációs nyomást. Magyarország a nyugati szövetségesi rendszerben napjainkra kialakult gyakorlat alapján jár el a nigeri vezetéssel kialakítandó kapcsolatok gyakorlatában. A térségben növekvő kockázatként jelent meg az utóbbi időben a terrorizmus veszélye, ami a helyi lakosság életkörülményeinek romlását okozza. Magyarország célja, hogy megértse, miként tud a helyben segítés elve alapján ebben a kérdésben együttműködni az érintett partnerekkel. Magyarország mindezek fényében kész diplomáciai konzultációkat folytatni Niger politikai vezetőivel a fent említett kérdésekben. A tárgyalásokra a nigeri Külügyminisztériumban kerül sor, alapvetően a migráció, valamint a terrorizmus által okozott veszélyek témakörében. A jelenlegi látogatás nem változtatja meg a magyar kormány korábban képviselt álláspontját.”

