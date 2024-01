Kórházba került Katalin hercegné

Katalin walesi hercegné egy előre eltervezett hasi műtét miatt feküdt be a kórházba, melyről szerdán adott tájékoztatást a Kensington-palota. A hirado.hu szerint Katalin sikeres hasi műtéten esett át. „Ő királyi felsége, a walesi hercegné tegnap feküdt be a The London Clinicbe tervezett hasi műtét miatt. A műtét sikeres volt, és várhatóan tíz-tizennégy napig marad a kórházban, mielőtt hazatérne, hogy folytassa felépülését. A jelenlegi orvosi tanácsok alapján húsvét után térhet vissza hivatalos teendőihez” – olvasható a királyi család hivatalos közleményben.

Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall