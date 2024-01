Egy arcfelismerő program hibája miatt tévesen került börtönbe, ahol ráadásul meg is erőszakolták

10 millió dollárra perel egy 61 éves férfi két amerikai üzletláncot, miután azok arcfelismerő rendszere tévesen őt nevezte meg több bolti rablás elkövetőjeként – írta meg a Bussiness Insider.

A szövevényes sztori eleje még 2022-re nyúlik vissza amikor két fegyveres kirabolt egy texasi Sunglass Hut-üzletet. A kamerafelvételek megvizsgálását követően egy 61 éves férfit neveztek meg elkövetőnek, aki – mint később kiderült – a rablás idején Kaliforniában tartózkodott.

Ennek ellenére egy korábbi rablásos ügyet is ráhúztak, és rövid ideig letartóztatták. Miután tisztázódott a félreértés, kiengedték, ezzel akár le is zárulhatott volna az ügy, de a férfi most visszavágni készül: 10 millió dollárra (azaz nagyjából 3,5 milliárd forintra) perli a Macy’st, a Sunglass Hut anyavállalatát, és további 3 személyt, akik érintettek voltak a félreazonosításában, méghozzá azzal az indokkal, hogy maradandó károkat szenvedett. Elmondása szerint megverték és megerőszakolták cellatársai.