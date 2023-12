Trump kiakadt: nem csak azért szerepelt a Reszkessetek, betörőkben, mert bevásárolta magát!

Amire természetesen Trump is harapott (szintén eljátszva, hogy Columbus kivehette volna a filmből, ha akarja, de az ő nagyszerűsége miatt nem tette); a thetruthsocial nevű saját közösség oldalán a volt elnök megosztotta saját verzióját a történtekről, azzal a kiegészítéssel, hogy

a rendező és stábja nagyon kitartóan ostromolta, hogy a Hotel Plazában forgathassanak, és miután belement, „a többi már történelem”.

A cameo nagy sikert aratott, ahogy a film is, erre most 30 évvel később a rendező („Columbus? Tényleg így hívják?”) előjön azzal, hogy ő csak beerőszakolta magát a filmbe, de „semmi sem állhatna távolabb a valóságtól”; ellenkezőleg, a cameo segítette elő a film sikerét, és ha annyira erőszakoltnak érezték volna a jelenlétét, miért is tartották benne a filmben még 30 évig? – teszi fel a kérdést Trump, aki egyből válasszal is szolgál:

mert nagyszerű voltam és vagyok a filmben – hát ezért!”

Columbus pedig „csak egy újabb Hollywood-i arc a múltból”, aki saját javára akarja fordítani Trump ismertségét.

***

Nyitóképen: a híres jelenet, amikor Trump útba igazítja Kevint