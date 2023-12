Olaszországban húszezer katona járőrözik az utcákon, csúcson a terrorveszély

Katonákkal erősítik a közterületek, repülőterek, pályaudvarok biztonságát Olaszországban karácsony előtt, a milánói Scala december 7-i idénynyitó előadásával kezdődően – jelentette be szerdán Matteo Piantedosi belügyminiszter. A karácsonyi időszak biztonsági főpróbája, ahogy minden évben, most is a Scala csütörtök esti premierje lesz. Európa legnagyobb operaházába az olasz és a nemzetközi politika képviselőit várják, valamint a kulturális és társadalmi élet szereplőit.

A Scala környékén a legmagasabb fokú biztonsági készültség lesz érvényben.

Hasonlóképpen december 8-án, a szeplőtelen fogantatás egyházi ünnepén, munkaszüneti napon az egész országban kiemelt hatósági ellenőrzések lesznek. Több millió ember lesz az utakon, repülőtereken, pályaudvarokon és a bevásárlóutcákon. A biztonság emelt szintjét egészen vízkeresztig, január 6-ig fenntartják. Az olasz köztereken jelenleg is a hadsereg több mint húszezer katonája van járőrszolgálatban, valamint a rendőrség, a csendőrség és a pénzügyőrség emberei. Csütörtöktől további négyszázzal emelik a számukat. A belügyminiszter elmondta, hogy

év eleje óta tizennégy embert tartóztattak le terrorizmus gyanújával.

Olyan bevándorlókról van szó, akik Olaszországban radikalizálódtak, és kapcsolatba kerültek terrorszervezetekkel, köztük az Iszlám Állammal. További 67 embert szintén terrorizmus vádjával kiutasítottak az országból, közülük 17-et október 7-e, vagyis a Hamász palesztin terrorszervezet Izrael elleni támadása óta távolítottak el.

(MTI)

Nyitókép: Illusztráció /Alessandro FUCARINI / AFP