Miközben a nyugati lapok vészjósló elemzéseket írnak, Rácz András továbbra is optimista: „Ezt a háborút nem nyerhetik meg az oroszok” (videó)

„Nincs olyan forgatókönyv, amely alapján azt mondhatnánk, hogy ezt a háborút az oroszok meg tudnák nyerni” – jelentette ki Rácz András Oroszország-szakértő abban a You Tube-ra nemrég felkerült videóban, amelyben Orosz Anna momentumos országgyűlési képviselővel és Naszádos Zsófiával beszélget.

Minez azért is érdekes, mert ahogy arról lapunk is beszámolt, az elmúlt időszakban számos nyugati lap arról írt, hogy az ukránok rosszul állnak, és egyre nehezebb a helyzetük. Rácz András szerint az, hogy Ukrajna meddig tart ki, két változóból áll: az egyik az orosz belpolitikai kérdésekkel függ össze, a másik pedig a Nyugat támogatásával. Ez egybecseng azzal, amit Resperger István ezredes nyilatkozott nemrég az ATV-ben. Emellett azonban úgy tűnik, az egyszerű katonák morálja is kezd megingani: néhány tengerészgyalogos már „öngyilkos támadásokról” panaszkodott a New York Timesnak.