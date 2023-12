Indul Tucker Carlson saját streaming-csatornája, a TCN

A világhírű politikai kommentátor és műsorvezető most saját streaming-csatornát indít. Fox News-tól távozó egykori tévés először az X közösségi platformon kezdett el hatalmas nézettségű műsorokat gyártani, most pedig úgy döntött, hogy egy saját csatornával is bővíti médiaportfólióját – írta meg a Hollywood Riporter.

Az új csatorna TCN (Tucker Carlson Network) néven lesz majd elérhető.

Carlson honlapján szerint a szolgáltatás havi 9 dollárba kerül, de havi 6 dolláros (kb. 3200 forintos) promóciós árral indul.

A TCN korlátlan hozzáférést biztosít Tucker Carlson 5 vadonatúj műsorához, beszédéhez, filmjéhez és még sok máshoz

– írja Carlson a weboldalán.

Emellett kulisszák mögötti felvételek, dokumentumfilmek és a műsorvezetőnek feltehető heti kérdések és válaszok is elérhetőek lesznek majd a csatornán. A műsorkínálat kapcsán Carlson weboldala számos műsort felsorol, köztük a The Tucker Carlson Interview, a The Tucker Carlson Encounter, a Tucker Carlson Uncensored és a TC Shorts.

Az interjúalanyok között olyan emberek szerepelnek majd, mint Donald Trump, Kid Rock, Dana White, az UFC vezérigazgatója és Argentína új elnöke.

Mivel Carlson esetében a világ egyik legismertebb és legnagyobb hatású kommentátoráról van szó, vélhetően a TCN-nek nem lesznek nézettségi problémái.

Nyitókép: Jeff Bottari / Zuffa LLC via Getty Images