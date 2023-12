Az amerikaiak megháromszoroznák a világ atomerőmű-potenciálját

Dubajból, a COP28 jelenleg is zajló globális klímacsúcsáról azt üzenték, a klímasemlegesség eléréséhez a soha nem látott tempóban és mennyiségben építendő atomerőműveken át vezet a világ – számol be a Szabad Európa, amely arra is kitér, hogy az olajállamból egyébként is több meghökkentő hír érkezett.

A BBC úgy tudja, az olaj- és gázkereskedő házigazda titokban tizenöt országgal készített elő magas szintű, privát olaj- és gázkereskedelmi megbeszéléseket, ami első olvasatban veszélyezteti az ENSZ-rendezvény és a globális klímavédelmi misszió céljainak komolyan vételét, ám valójában egyszerű piaci árukapcsolás.

A több mint 150 oldalnyi adatból kiderül, hogy al-Dzsaber – aki úgy lett az Egyesült Arab Emírségek COP28-szervezetének elnöke, hogy nem mondott le az Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) vezérigazgatói székéről sem – úgy gondolta: a Dubajban összegyűlő kormányzati és döntéshozókat érdemes volna felhasználni a saját gazdasági céljai elérése érdekében is. Így tett az Adnoc ajánlatot a németországi LNG-szállítások folytatására.

A lap szerint meredekebb az a hivatalos egyezményként zárt dokumentum, amely mögé a magyar kormány is beállt.

Az amerikai kezdeményezés lényege, hogy a 2050-es klímasemlegesség eléréséhez – ahhoz, hogy elérhetővé váljon a szakítás a fosszilis tüzelőanyagokkal – meg kell háromszorozni a világ atomerőműves termelési kapacitását.

Nyitókép: John Kerry, az Egyesült Államok klímaügyi különmegbízottja beszédet mond az ENSZ 28. nemzetközi éghajlatváltozási konferenciáján (COP28) Dubajban 2023. december 4-én.

MTI/EPA/Ali Haider