Trump alatt béke volt, most itt vannak a háborúk – Trump volt hivatalvezetője a Mandinernek

Interjú: Szilvay Gergő

Aurelia G.Skipwith amerikai ügyvéd, üzletasszony és biológus, az Egyesült Államok Hal- és Vadvédelmi Szolgálatának (FWS) igazgatója volt 2019-2021 között. A napokban Budapesten járt, ez alkalommal beszélgettünk vele.

Hogyan tetszik Magyarország és Közép-Európa?

Gyönyörű az ország, gyönyörű a táj, rendesek az emberek. Ez a második utam Magyarországra. Az első az 1971-es vadászati világkiállítás ötvenedik évfordulójára szólt. Szóval meghívtak újra vadászni, és sikeres vadászatokon vagyok túl. Vadásztunk Magyarországon, meglátogattuk Szlovákiát, Bécset és Prágát.

Izgalmas volt megtapasztalni a Közép-Európára jellemző hasonlóságokat és különbségeket.

Mi volt a célja az útnak? A vadászat?

Vadászattal kezdődött, aztán mezőgazdasági miniszterekkel beszéltem. Előadást tartottam a Debreceni Egyetemen. A környezetvédelem olyasmi, ami globális szinten egyesít minket, szóval jó volt látni a közép-európai megközelítést, azt, hogy miként különbözik az amerikaitól.

És miben különbözik?

Amerikában bárki vadászhat, és sokkal több magánkézben lévő föld van. Azt hiszem, az amerikai helyzet megértésének ez a kulcsa. A vadászathoz fegyver szükséges, amihez Amerikában viszonylag könnyen hozzá lehet jutni, míg Európában nem.

Úgyszintén máshogy közelítünk a gabonafélék genetikus módosításaihoz: Amerikában ez engedélyezett, errefelé nem.

Valóban, ez is nagy különbség! Miután megszereztem a biológus diplomámat,

a molekuláris genetikára szakosodván a Monsantónak kezdtem dolgozni.

Ahogy a világ népessége növekszik, az embereknek enni kell adni. Szóval végső soron arra használtuk a tudományt, hogy miként tudnánk biztosítani a növekvő populációk élelmiszer-ellátását, és különböző környezetekben mind jól termő gabonával tudunk szolgálni.

Miért olyan fontos önnek a vadászat?

A vadászat a családi hagyományok része. A nagyszüleim a vidéki Mississippiben nőttek fel, a Mély Délen. A vadászat az élet természetes része volt, így került étel az asztalra. Nagypapám nagy vadász volt! És persze nagyszerű gazdálkodó is volt, hatalmas kerttel.

Nagypapám mindig azt mondta: ha enni akarsz, akkor meg termelned, el kell kapnod vagy ki kell fognod.

Talán egyesek furcsának találják, hogy feketeként a Trump-kormánynak dolgozott.

Trump a nép embere. Nagyon sikeres üzletember volt. A politikai nézeteim változtak, ahogy megjelent a politikai porondon, mivel ő foglalkozott az emberekkel. A feketéket úgy tartják számon, mint akik jó ideje hagyományosan a demokratákra szavaznak, habár a közösségeink egyre rosszabb gazdasági állapotban vannak. Trump megígérte, hogy lehetőségeket biztosít, és tartotta a szavát. Azért is ért a megtiszteltetés, hogy a kormányában dolgozhattam, mert bőrszínre való tekintet nélkül mindenkinek segíteni akart. Más politikai csoportok azt mondják, épp a bőrszíned miatt akarnak neked segíteni. Kiskoromban sok időt töltöttem a szabadban, biológusként végeztem, érdekelt a környezetvédelem. Később, amikor a Monsantónál dolgoztam, azt láttam, hogy pusztán azáltal, hogy használod a tudományt, börtönbe kerülhetsz. Ezért aztán elvégeztem a jogot. Minden tudásomat pedig arra használtam a Trump-kormányban, hogy az embereket szolgáljam. Így lettem az első fekete, aki a 150 éves Vadászati és Halászati Hivatal élén szolgált. Ha Trump rasszista, miért hívott meg engem a kormányába szolgálni?

S mit tart a legfontosabbnak a környezetvédelem területén?

Szerintem a közös pont a tudomány és adatvezéreltség, amiben mindenki egyetért. Az Egyesült Államokban hangsúlyt helyezünk a számokra, az emberekre, a modellezésekre. És ez alapján hozunk döntéseket. Ma sokan mondják, hogy nem lenne szabad vadászni.

De ha nem tartod rendben a kertet a házad körül, nem metszed meg a fákat, bokrokat, nem vágod le a füvet, akkor dzsumbuj lesz belőle.

A vadállományt is kordában kell tartani. Úgyszintén fontos, hogy inkább a természetes erőforrásainkat termeljük ki Amerikában, mintsem máshonnan importáljunk energiát, ugyanis nálunk megvannak a fontos szabályozások a környezetvédelem területén is, míg máshol ezek hiányozhatnak.

Úgy tűnik, a következő választáson úgyszintén Biden és Trump fog indulni…

Ó, ezt még túl korai kijelenteni! Még egy év van addig, és még lehetséges, hogy felbukkannak új politikusok, akik bejelentik, hogy elindulnak az elnökjelöltségért. A média nagy szerepet játszik a narratívák alakításában, gyakran előnyben részesítve az egyik pártot. Részemről azt fogom támogatni, aki megnyeri a republikánus előválasztásokat. Lehet, hogy a demokratáknál beszáll valaki a versenybe. Sok a kényes kérdés a Biden-kormány körül.

Mik a fő kampánytémák?

A Covid-járvány a Trump-elnökség végén ütött be. Azelőtt Amerika olajexportőr volt. Minden társadalmi rétegben, főleg az alsó és középrétegekben nőtt az emberek bevétele. Trump a gazdaságilag lecsúszott régiókra koncentrált, és elérte, hogy több beruházás érkezzen ezekre a vidékekre. Munkahelyeket teremtett, főleg a gyáriparban. És megépítette a déli határfalat az illegális migráció ellen. Amióta a Biden-kormány hivatalba lépett, állandóan probléma van a bevándorlással. Folyamatosan százezrek lépik át a határt illegálisan. Nagy az infláció, megszűnnek a munkahelyek. Rengeteg pénzt öltek a gazdaságba az olyan törvényeken keresztül, mint az Inflation Reduction Act (inflációcsökkentő törvény), de ennek a következménye az lett, hogy nőtt az infláció. Ellátási problémáink vannak. Többfelé leállt az olaj- és gázkitermelés, illetve mindenhol bányászunk, ahol lehetne, azaz nem használjuk fel a természetes erőforrásainkat a gazdaság megsegítésére. Ehelyett a zöldenergiára koncentrál az adminisztráció, de ez itt-ott áramkimaradásokat okoz. Ami a külpolitikát illeti: már nem néznek úgy Amerikára, mint vezető országra.

Trump alatt béke volt.

Most itt van az ukrajnai háború, az izraeli konfliktus, Kína egyre agresszívabb.

Aurelia Skipwith\rBudapest\r2023.10.30.\rFotó: Ficsor Márton

Mi a helyzet a genderügyekkel és a kritikai fajelmélettel?

Ezek is jelentős ügyek az amerikai közéletben. A genderidentitás kérdése mélyen befolyásolja a gyermekek szüleikhez való viszonyát, illetve az oktatási rendszert. Ez sokkal inkább látszik a helyi választásokon, a szülők nagyon fel vannak háborodva és helyben cselekszenek. De az igazságügyi minisztérium is erősen érintett a kérdésben, ugyanis utánamegy a szülőknek, akik hallatják a hangjukat a genderideológia ellen. Egyes kormányzati intézkedések azt irányozták volna elő, hogy az adófizetők pénzéből állják a nemváltó műtéteket, és nem minden adófizető szeretné azt, hogy ez így legyen. Szóval a genderügy érinti a családokat, az iskolákat és a vállalatokat is: visszaütött a Budlightra és a Disneyre is.

Mintha a Republikánus Pártban harc volna a régi neokon vonal és az új trumpi vonal között.

Tudja, minden családban vannak viták, de egyes családok ezeket a zárt ajtók mögött bonyolítják le.

A Repubikánus Pártban egészséges viták folynak, csak épp mindenki orra előtt.

Ezek a viták azt szolgálják, hogy vonzóbb legyen a párt a választók számára. De nem lenne szabad annyira megosztónak lenniük, hogy a végén ne tudjon a párt egyesült frontot alkotni. Talán szükség is van ezekre a beszélgetésekre. Meglátjuk, 2024 novemberében mire szavaznak az emberek. A demokraták nagyon jók abban, hogy összehozzák a pártot és egységesek legyenek.

De hivatalban lévő elnökkel szemben amúgy sem szokás belülről kihívót állítani.

Hát, azért a demokraták már kihívták magukat egymás ellen. De végül zárt ajtók mögött vitatják meg a dolgokat.

A republikánusok számára fontos az egyéni döntés, az individuum,

a demokraták filozófiája nem ennyire egyénközpontú, így talán könnyebb nekik összehozni a pártot.

NÉVJEGY

Aurelia Skipwith az indianai Indianapolisban született és nőtt fel, kilenc gyermek közül a legidősebbként. Skipwith családja végül Mississippiben telepedett le. Nagyszülei gazdálkodók voltak. 2003-ban biológus diplomát szerzett a Howard Egyetemen, a Purdue Egyetemen molekuláris genetikát tanult, és jogi szakvizsgát tett a Kentucky Egyetemen. 2006-ban laboratóriumi technikusként kezdte karrierjét a Monsantónál, és a fenntartható mezőgazdasági partnerségi program vezetőjeként is dolgozott. Ezután kutatóként és jogi gyakornokként dolgozott az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumában (USDA). Szellemi tulajdonvédelmi tanácsadóként is segítette az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségét. Ezután egy ideig az állattáplálkozásra és az algatermelésre szakosodott Alltech cégnél dolgozott a tennessee-i Nashville-ben. Később férjével együtt 2016 elején társalapítója volt az AVC Global mezőgazdasági „blockchain” vállalatnak.

Igazgatói kinevezése előtt Skipwith majdnem három éven át a Belügyminisztériumban a halért, vadon élő állatokért és parkokért felelős helyettes államtitkárként tevékenykedett. Mint államtitkár-helyettes, Skipwith segített az Egyesült Államok Hal- és Vadvédelmi Szolgálatának és a Nemzeti Park Szolgálatának, szakpolitikájának, tervezését és szabályozási intézkedéseinek felügyeletét. Szeretné elérni, hogy minél több afroamerikai munkavállaló dolgozzon az általa vezetett területen, mely cél érdekében ösztöndíj-programokat is indítottak.

Skipwith Donald Trump választási kampányának állandó résztvevője volt, egyik vezetője a Nők Trumpért mozgalomnak. Egyik kiemelt előadója volt az egy a természettel vadászati világkiállításnak, Budapesten. Hamarosan Magyarország tiszteletbeli konzulja lesz Missouri államban. Skipwith férje a tavaly elhunyt Leo Giacometto, a montanai törvényhozás egykori tagja és Conrad Burns volt szenátor kabinetfőnöke volt. Giacommetto az AVC Global társalapítója és lobbistaként dolgozott a mezőgazdaságban.

Aurelia Skipwith gyakorló vadász és halász is, szabadidejében gyakran vesz részt vadászatokon. Munkája fontos részének tartja a vadászat szabályozását és annak népszerűsítését. Aurelia Skipwith G. alapító elnöke a Las Golden & Associates ügyvédi irodának és társalapító, ügyvéd az AVC Global cégben is. Emelett a Ramaco energetikai cég Technológiai Bizottságának elnöke és az igazgatósági tanács tagja. Randall Atkins a Ramaco Resources alapítója, elnöke és vezérigazgatója a cégnek.