Új szint: Biden eltüntetné az apa és az anya szavakat a gyermekgondozási törvény szövegéből!

A Biden-kormány Egészségügyi Minisztériuma (HHS) egy friss szabályozási javaslatot nyújtott be, amely szerint törölné az anya, apa, anyaság, apaság szavak, valamint az angolban használatos he és she névmások használatát a gyermekgondozással kapcsolatos törvényekből – tudta meg a Catholic Vote.

A javaslatot a Gyermektámogatási Szolgáltatások Hivatala (OCSS), a Gyermekekért és Családokért Felelős Igazgatóság ( ACF) és a HHS közösen nyújtotta be.

A dokumentumban olyan módosításokat javasolnak, hogy a vonatkozó jogszabályokban a nemspecifikus anya és apa szavak helyett a nemsemleges szülő kifejezést használják.

A he és she helyett pedig a semlegességet kifejező them névmást léptetnék érvénybe.

Joe Biden korábban már hozott az azonos neműek közötti házasság elismerését célzó intézkedéseket, amikor tavaly decemberben aláírta a „Tisztelet a házasságnak” elnevezésű törvényt (Respect For Marriage Act), amelynek alapján az Egyesült Államok tagállamainak el kell ismerniük azokat a házasságokat – azonos neműek között is –, amelyeket legálisan kötöttek egy másik tagállamban.