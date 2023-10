Új pozícióban képzelnék el Trumpot

Az Egyesült Államok alkotmánya nem mondja ki, hogy nem lehet képviselőházi elnök (speaker) egy képviselőnek meg nem választott személy vagy egy volt elnök, így akár Donald Trumpot is megválaszthatják erre a posztra – számol be az Euronews. Az ötletet a texasi Troy E. Nehls képviselő vetette fel, aki állítólag több kongresszusi taggal is beszélt erről, akik támogatásukról biztosították.

A képviselőház elnöke az USA harmadik legmagasabb rangú köztisztviselője, aki automatikusan elnökké lép elő az elnök és a az alelnök halála, leváltása, alkalmatlansága vagy lemondása esetén, így hozzáfér a legbizalmasabb kormányzati és hírszerzési anyagokhoz is, hogy

adott esetben zökkenőmentesen átvehesse az Egyesült Államok főparancsnoki tisztét.

Amikor a volt elnök a Leticia James New York-i főügyész által indított, 250 millió dolláros csalási perre igyekezett a harmadik tárgyalási napon, a riportereknek elmondta, sokan hívták már az ötlet miatt. „Csak azt mondhatom, hogy mindent megteszünk, ami a legjobb az országnak, a republikánus pártnak és az embereknek” – fogalmazott. Hozzátette ugyanakkor, hogy

egyelőre az elnöki tisztség visszaszerzésére koncentrál, határozott nemet azonban nem mondott.

Az ügyről a legnagyobb kongresszusi támogatói közül is megkérdeztek néhányat. A Fox News Sean Hannity műsorában Jim Jordan ohiói képviselő eleinte megpróbálta kerülni a Trump házelnökké választásáról szóló kérdéseket, de a végén kibökte, bár Trumpot a fehér Házban szeretné látni, de ha ő házelnök akar lenni, az is rendben van.

