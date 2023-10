„Rémálomszerű forgatókönyv” – továbbra sem találja a rendőrség az amerikai tömeggyilkost

Card a Maine-i Egyetemre járt mérnökhallgatóként, de nem tudni, hogy ott végzett-e – jelentette a CBS Boston. Utolsó ismert lakcíme Bowdoinban volt.

A CBS News Boston forrásai szerint Massachusettshez is kötődik, de Massachusettshez fűződő kapcsolatainak pontos természete nem volt azonnal tisztázott. A massachusettsi állami rendőrség a szövetségi ügynökökkel együtt a maine-i határon állomásozik. Elővigyázatosságból rendőrök állomásoztak a maine-i és a New Hampshire-i határ mentén is.

Zajlik a hajtóvadászat (Photo by Joseph Prezioso / AFP)

Tartalékos katona

Card az amerikai hadsereg tartalékos katonája, és aktív katonai igazolványa van, ami a CBS News által látott maine-i bűnüldözési közlemény szerint hozzáférést biztosít számára bármely katonai bázisra. A hatóságok korábban azt állították, hogy Card a Maine állambeli Sacóban állomásozó tartalékos hadsereg lőfegyver-oktatója, de később azt mondták, hogy ez nem így van.

Az amerikai hadsereg szóvivője csütörtökön azt mondta a CBS Newsnak, hogy

Card 2002 decemberében vonult be a tartalékosokhoz.

A szóvivő szerint nem járt harci bevetésen. Card számos kitüntetést kapott szolgálatáért, többek között a humanitárius szolgálati érmet, a nemzetvédelmi szolgálati érmet és a hadsereg szolgálati szalagját.

Mentális problémák

A CBS jelentése szerint Card nemrégiben mentális problémákkal küzdött, többek között hangokat hallott, és azzal fenyegetőzött, hogy szétlövi a sacói katonai bázist.

A múlt nyáron két hétre egy mentális egészségügyi intézménybe is beutalták.

Július közepén az amerikai hadsereg tartalékos 3. zászlóaljának vezetői közölték a helyőrség személyzetével, hogy Card „kiszámíthatatlanul viselkedik” – mondta a New York-i hadsereg nemzeti gárdájának szóvivője a CBS Newsnak.

A CNN-nek nyilatkozott Card sógornője, aki azt állította, hogy a férfi korábban nem küzdött mentális problémákkal, s csak egy epizódja volt. Card háttere miatt a helyzet „rémálomszerű forgatókönyv a rendőrség számára, amely megpróbálja megakadályozni a további gyilkosságokat” – mondja Martha Kelner, a Sky News amerikai tudósítója.

„Biztos vagyok benne, hogy a figyelem arra fog irányulni: Robert Card hogyan tudta megtartani egy ilyen komoly fegyver tulajdonjogát.

Nagyon úgy néz ki, hogy egy katonai típusú támadófegyver van a kezében” – mondta Kelner.

Nyitókép: Androscoggin County Sheriff's Office / AFP