Kiáll Izrael mellett Gal Gadot és Jamie Lee Curtis

„Fáj a szívem, imádkozom mindenkiért, aki fájdalmat él át” – írta az izraeli háborús hírek megosztása mellé Gal Gadot az Instagramon. Arról is írt: „Izrael mellett állok, ti is így tegyetek. A világ nem tétlenkedhet, amikor ilyen szörnyű terrorcselekények történnek!”

Az izraeli modell és színésznő korábban szolgált hazája hadseregében is, ahová a fiatal nőknek is be kell vonulniuk a férfiak mellett a szolgálatra.

Jamie Lee Curtis magyar zsidó származású színésznő Izrael zászlaját osztotta meg az Instagramon.

Az ukrajnai zsidó származású amerikai színésznő, Amy Schumer azt közölte: „A zsidók az egyetlenek, akiknek nem akarják megengedni, hogy megvédjék magukat. Ennek semmi köze a megszálláshoz. A Hamasz nem akar véget vetni a megszállásnak. Ők el akarják törölni Izraelt. Irán támogatja őket, akik el akarják pusztítani a békemegállapodást.”

Nyitóképen: Gal Gadot (KENA BETANCUR / AFP)