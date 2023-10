Hátborzongató videó: egy fehér cápa úszkált néhány méterre egy gyanútlan fürdőzőtől

Ijesztő videót tett közzé nemrég Scott Fairchild, aki drónok segítségével mutatja be az emberek és cápák interakcióit Kalifornia vizeiben. A felvételen, melyet most is a magasból örökített meg, az láható, ahogy

egy fehér cápa mustrál alig pár méterről egy úszót.

Fairchild szerint riasztó lehet nézni ezeket a videókat, de ezek „tökéletes mikrokozmoszai” mindannak, ami a nagy fehérekkel kapcsolatban igaz. A férfi hozzátette, hogy a cápák valójában csúcsragadozók, amelyekkel tisztelettel és óvatosan kell bánni. „Egészen biztosan nem kölyökkutyák.

Viszont rendkívül kíváncsi és intelligens állatok, amelyek nem vadásznak ránk aktívan”

– hangsúlyozta.

A cápák is megérdemlik a tiszteletünket

Ez a rövid videó bemutatja egy nagy fehér cápa gondolatmenetét és cselekedeteit. „Páratlan vadászkészséggel, alulról és hátulról közelít, megmutatva, hogy az önfenntartás az első, és hogy a meglepetésszerű támadás biztosítja a legnagyobb esélyt a sikerre” – olvasható a kísérőszövegben.

A férfi azt vallja, hogy hasonlóan más, általunk szeretett állatokhoz, mint a bálnák, elefántok és oroszlánok: „a cápák is megérdemlik a tiszteletünket és a védelmünket. Sőt,

ez óceánjaink egészsége szempontjából elengedhetetlen”

– hívta fel a figyelmet a kutató.

A vonatkozó felvételt alább tekinthetik meg:

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay