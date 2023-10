Gépfegyverrel vigyáz fürdőző gyerekeire Robert C. Castel

Robert C. Castel izraeli biztonságpolitikai szakértő Facebookon mutatta meg mit is jelent a háború. Szabadnapját egy sivatagi forrás mellett töltötte gyermekei társaságában, de nem akármilyen felkészültséggel. A gyerekei védelmére a háborús helyzet miatt fokozottan ügyelnie kell még a leghétköznapibb pillanatokban is. A biztonságpolitikai szakértő gépfegyverrel biztosította a csemeték önfeledt fürdőzését.

„Ezt jelenti. Egy fél szabadnap a kicsikkel, egy sivatagi forrás mellett” –kezdte bejegyzését. Hozzátette: „A gyermekvédelem fogalma új tartalmat kap.”

„Talán majd egyszer hitetlenkedve fogunk visszagondolni ezekre a groteszk időkre. De az is lehet, hogy ez már az új normalitás”

– zárta bejegyzését.

A képet itt tekinthetik meg:

Nyitókép: Facebook