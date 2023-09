Történt, hogy Volodimir Zelenszkij kiment Kanadába, hogy szokásos kijelentő és felszólító mondataival közölje, milyen további támogatásokat követel magának. Kiment ez a rossz ripacs Kanadába, ahol a kanadai szövetségi parlament két házának együttes ülésén mondott beszédet. Jelen volt a kanadai miniszterelnök, a szivárványszínű és a kismackós zoknik nagy kedvelője, a túl sok észtől nem bántott zsúrfiú, Trudeau, s persze a kanadai házelnök, bizonyos Rota úr. No és persze sok-sok meghívott díszvendég

S akkor elérkezett a nagy pillanat, az önmagán túlmutató jelentőségű, szimbolikus nagyjelenet, amikor is nevezett Rota házelnök úr név szerint köszöntötte Jaroszlav Hunka »urat«, bemutatta, mint ukrán–kanadai egykori tisztet, az »oroszok ellen harcoló hőst«. S ezekre a manapság minden fogalmatlan hülyének és idealista fantasztának oly’ kedves hívószavakra felállt az egész kanadai parlament, felállt Trudeau, felállt Zelenszkij, s mindenki vastapssal, ovációval, meghatottan, könnyekkel küszködve köszöntötte Hunka »urat«, aki szemmel láthatóan maga is a pillanat hatása alá került, s 98 éves korát meghazudtolva, könnyes szemekkel csapott többször is ököllel a levegőbe, jelezve, érti az idők szavát, meg hogy persze »Slava Ukraini«, s öregember nem vén ember, a kiskésit neki.

És most ott hagyjuk egy kis időre az állva tapsoló hülyéket, szünetet tartunk két felvonás között, és vetünk egy pillantást arra, ki is ez az »oroszok ellen harcoló hős«, ez a 98 éves »veterán«, ez az »egykori tiszt«, ez a Jaroszlav Hunka.”

Nyitókép: YouTube