„Észak-Korea: nos, véget ért a Legnagyobb Megtekintő orosz utazása, a megtekintésekről egy kiváló videó a kommentekben. Akkora profi, mint Kim tényleg nincs ezen a területen. A kis fejbólintások, az értő hümmögés, a finom kis kézmozdulatok - ilyen megtekintési technika Európában nincsen. Ez páratlan. Azért az orosz szakértelem is megmutatkozott, a háttérben dübörögve menetelő katonák Kim szép phenjani élményeit hozhatták elő. Két bólintás között hazarepült egy picit - remek húzás.

Moszkvai források 10 milliós nagyságrendű 152 és 122mm-es tüzérségi lőszerről beszélnek, ami vagy igaz, vagy nem, de hogy Észak-Korea több milliót tud adni, az nem kérdés. Az, hogy mit kapnak cserébe, viszont az.

Kinek jött jól a háború: most már kimondhatjuk, a Legnagyobb Megtekintőnek szinte bizonyosan. Kevesebb dél-koreai és amerikai lőszer, kevesebb amerikai HIMARS, stb. jelenhet meg a demarkációs vonalon, ha egy nap elgurul ott is a gyógyszer. Ez persze Kínának is jó. (...)

Tisztáztuk, hogy továbbra sincs áttörés, már két hete folyamatosan nincsen – mert ami ukrán siker van, az messze nem az. Kliscsiivka – nps, elesett, és ha megtartják az ukránok, 3 hónap előkészítés után délről is támadható lesz Bahmut. Ami itt volt, az bizony elég kemény orosz ellenállás, meglepetés, hogy eddig bírták – az ukránok nagy és jó minőségű erőket vetettek be. De ez nem Bahmut bekerítése.

A harmadik videó, amit beteszek interjú a leköszönő amerikai vezérkari főnökkel. Alapos elemzésre ajánlom – nyugaton a valósághoz legközelebb mindig Milley fogalmazott a hivatalos személyek közül. A filtereket mindenki vegye le, és olvasson a szavak között.”

Nyitókép: MTI/AP/Roman Chop/Roman Chop