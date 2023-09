Jön az EU-s rendelet: ezt az ötvenezres eszközt kötelező lesz minden autóra felszerelni

Egy új európai irányelv 2024-től kötelezővé tenné, hogy bizonyos tonna feletti járműveket holttérfigyelő rendszerrel szereljenek fel, csökkentve ezzel a kerékpárosok és gyalogosok elütésének kockázatát – adta hírül az autoszerktor.hu olaszországi forrásokra hivatkozva. A portál szerint ezt a kötelezettséget vélhetően minden Európában közlekedő járműre ki fogják terjeszteni.

Londonban már két éve él a rendelet, miszerint az effajta vezetéstámogató rendszer nélküli teherautók nem is hajthatnak be a főváros számos kerületébe.

Most Milánó önkormányzata is úgy döntött, hogy októbertől napközben, 7.30 és 19.30 között az 5 tonnánál nagyobb tömegű személyszállító járművek és a 12 tonnánál nagyobb tömegű áruszállító járművek csak akkor közlekedhetnek bizonyos zónákon belül, ha holttérfigyelő tartozik a felszereltségük közé. Az intézkedést 2024. októberétől már a kisebb, 3,5 tonnát meghaladó áruszállító járművekre is kiterjesztik. Az indok, hogy a legtöbb baleset a holttérből ered. És a helyzetet még veszélyesebbé teszik az egyre növekvő számú, a semmiből felbukkanó elektromos rolleresek.

A holttérfigyelő készüléket ma már az autóvásárláskor más, biztonsággal kapcsolatos opciókkal együtt árulják. Azok számára pedig, akiknek a jármű megvásárlása után kell gondoskodniuk az érzékelőről, több online platform is kínálja a készüléket, 150 euró körüli áron. Kivitelezhetőnek, megfizethetőnek és főleg, logikusnak tűnik, mégis,

nem minden érintettnek tetszik az újítás.

Egy 20 tonnás kamion sofőrje szerint ez „teljesen haszontalan, mert egy kerékpár, egy parkoló motor, egy fa a mellékutcában, egy közlekedési lámpaoszlop, egy alacsony fal is mind-mind olyan dolgok, amelyek aktiválják a figyelőt és így az érzékelő folyamatosan csipog. Csak akkor veszed észre, amikor csodával határos módon leáll. Végeredményben ez egy olyan eszköz, amely inkább idegesít, mint segít” – véli a kamionsofőr.

A Milánói Autóklub elnöke, Geronimo La Russa viszont határozottan fogalmaz és kiáll a rendelet mellett: „egy olyan javaslatnak szánjuk, amely arra szolgál, hogy mindenki megértse, hogy a problémát azonnal kezelni kell, olyan politikával, amely nem csak a tiltásról, hanem a közös megoldások megtalálásáról is szól”. A rendelettel párhuzamosan a tudatosság növelését célzó kampányokat is indítanak, hogy megértessék: az út mindenkié és minden használójának még nagyobb felelősséggel kell közlekednie.

