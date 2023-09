Így „hasznosították” újra az ukránok az oroszoktól lefoglalt tankokat

A Szabad Európa riportot készített azokról a harckocsikról, amelyeket Ukrajna lefoglalt Oroszországtól, majd ismét hadrendbe állított.

Egyes elképzelések szerint Ukrajna az elvesztett páncélosokat azzal pótolta, hogy

mintegy ötszáz ellenséges tankot zsákmányolt.

A lap idézett egy ukrán harckocsizót is, amely azt állította, hogy az a jármű, amelyet Csernyihiv közelében találtak, még mindig kiváló állapotban van. Az összeállításban arra is kitértek, hogy a lefoglalt harci járművek között viszonylag új gyártmányú orosz harckocsik is akadnak.

Egy harckocsizónak kicsit őrültnek is kell lennie

Az egyik nyilatkozó a stábnak kijelentette, hogy egy harckocsizónak „kicsit őrültnek” kell lennie, hiszen nekik kell elsőként előre menniük egy-egy támadásban, és a járművek páncélzata sem képes mindent kivédeni.

A Szabad Európa riportját alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Képernyőfotó