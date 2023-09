„Fronthelyzet: alapvetően változatlan. Az ukránok támadnak Verbovénél, elég komoly erőkkel, az időjárás is kedvező – még hetekig. Lehetnek eredmények – lehetnek. Komolyak? Nem valószínű. Unalmas vagyok, de sem ukránok, sem az oroszok nem képesek valódi áttörésre, manőverező háborúra. Arra képesek, hogy lassan erodálják a másikat. Az ilyen háború pedig a nagyobb potenciálnak kedvez.

Pár hete írtam, hogy Mark Milley szavait érdemes elemezni a nyugati megszólalók közül. Sajnos már nyugdíjas, nem tudom az utóda mer-e annyit mondani.

Mit mondott? 200 000 orosz védekezik Ukrajnában. A számot izlelgesse mindenki. Nem ő mondta, de nagyjából 300-350 ezer ukránnal szemben. És így sem sikerült nagyobb áttörést elérni – és ez természetes is, mert nincsen meg az a technikai és számbeli fölény, ami ehhez kellene. A teljes mozgósított ukrán haderő egyébként most 700 ezer körüli – ebben persze a légierő és a flotta is benne van, csak mind a kettő sokkal kisebb, mint az orosz. De ez a tényleg nagy szárazföldi erő még mindig nem elég.

Az oroszok csak részlegesen mozgósítottak – nagy tartalékaik nem is lehetnek, de azért van 80-100 ezer az orosz szárazföldi erőből, aki nem a fronton van. A havi veszteségeket pedig nagyjából pótolni tudják az »önkéntesekből«. Ha pedig tényleg áttörnének az ukránok, nem maradna el az orosz mozgósítás, 2-300 ezernyi friss erőt vélhetően be tudnának hozni. Az oroszok közben elkezdék a tengerparti vasutat építeni, hogy pl. Tokmak ne legyen ennyire fontos startégiai pont. Nem úgy tűnik, hogy bármilyen esetben feladnák a harcot.

Emellett ott van az orosz légifölény, hatékonyak az ukrán drón, HIMARS és Strom Shadow csapások, sok kárt okoznak – csak azt sok egyébként intelligens ember sem képes láthatóan felfogni, hogy az orosz 500, 1000 és 1500 kilós légibombák micsoda pusztítást visznek véghez az ukránok között. Nem csak az oroszok halnak, ez nem egy film, amiben Rambo vagy Clint Eastwood elé felsorakoznak a gonoszok és halomra hullanak. Legalább akkora az ukrán veszteség, mint az orosz.

Az orosz légibombákat kérem nem érdekli, kinek drukkol ez vagy az. Ukrajnának győznie kell abban az értelemben is, hogy kiverik az oroszokat mindenhonnan – mondják sokan, akik 2 éve még a leszerelésért is küzdöttek és toxikus férfiasságot láttak a hadseregekben.”

Nyitókép: STR / PRESS-SERVICE OF COMMANDER-IN-CHIEF OF THE UKRAINIAN ARMED FORCES / AFP