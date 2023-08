Vipera mart meg egy kisfiút a családja udvarán Romániában

Vipera mart meg egy 13 éves kisfiút a Suceava megyei Siliștea Nouă településen. A gyerek éppen az udvaron játszott, amikor a kígyó kibújt a tyúkól alól és megharapta a lábát. A fiút azonnal kórházba szállították, ahol megkapta a marás elleni orvosságot – tájékoztatott a Maszol.

A szülők feltételezése szerint egy fekete vipera haraphatta meg gyereküket,

ami valószínűleg még mindig az udvarukon lehet. Nem először fordult elő hasonló. Július elején több bejelentés is érkezett Fehér megye hegyvidékéről, hogy viperát is láttak nemcsak a turistaösvényeken, hanem a főutakon is.

A lap kiemelte, hogy a kígyómarás miatti halálesetek elsősorban gyermekeknél (a méregnek a testsúlyhoz viszonyított nagyobb dózisa miatt) és időseknél fordulnak elő.

A nyitókép illusztráció. Fotó: MATTHIJS KUIJPERS / BIOSPHOTO / BIOSPHOTO VIA AFP