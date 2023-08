Támadást indított Lady Gaga édesapja a szomszédságában lakó migránsok ellen

A New York Post arról írt, hogy Lady Gaga édesapja összefogja a New York-i szomszédait, annak érdekében hogy „kezeljék” a hoteljükben lakó „engedetlen migránsokat”, akik véleménye szerint „alapvetően elfoglalták” azt.

Joe Germanotta hangoztatta, hogy az Upper West Side-i otthona és étterme közelében élő „engedetlen migránsok” elárasztották az előkelő környéket. A férfi többek között a prostituáltakra és a köztereken uralkodó állapotokra, többek között a robogókkal szabálytalanul közlekedőkre panaszkodott.

Ha ez így lett volna, amikor a lányaim kicsik voltak, én már nem élnék New Yorkban”

– fogalmazott a 66 éves Germanotta, aki egy listát állított össze a helyi lakosok aggodalmairól, melyet tiltakozásul eljuttatott a törvényhozókhoz, a New York-i rendőrséghez és a hajléktalanellátó szolgálatokhoz.

A lap ismertette, hogy Germanotta 35 éve él a The Pythian épületében a West 70th Street-en. Itt nevelte fel két lányát, köztük a „Born This Way” előadóját, Lady Gaga-t. A közösségben 2012-ben éttermet is nyitott.

A New York Post cikkéből kiderült, hogy körülbelül hat héttel ezelőtt a város „csendben és gyorsan” átalakította a Stratford Arms Hotelt – az American Musical and Dramatic Academy (AMDA) kollégiumát, amely Germanotta otthonától egy háztömbnyire található – több száz migráns számára kialakított menedékhellyé.

Elegük van, lépnek

Lady Gaga édesapja szerint most 500 migráns él a kollégiumban,

beköltözésükkel kezdődött az „egész zűrzavar”.

Germanotta házának lakói – amelynek ő az igazgatótanácsi elnöke – és három szomszédos cím családjai azóta megalakították a West 70th Street „lakóközösséget”, és azért lobbiznak a városházán, hogy a rendőrség nagyobb energiákat fordítson a migránsok felügyeletére – írta a lap.

Nyitókép: Pixabay