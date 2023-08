Prigozsint megölni nem kell félnetek jó lesz

Amikor a Wagner-csoport puccskísérlete kurtán-furcsán elbukott (ki tudja, mi történt a háttérben), sokan megjövendölték, hogy Prigozsin nem lesz hosszú életű. Putyin nem tűrheti a lázadót szabadlábon, de a bizánci-orosz-szovjet történelemből kiindulva életben se nagyon. Ennek ellenére, amikor meghallottam, hogy Prigozsin gépe lezuhant, az első gondolatom az volt, hogy ez a tanúvédelmi program része; a meglepően könnyen visszavonuló magántábornok ebben egyezett meg a cár-főtitkár-elnökkel.

Majd Mexikóban, bajusszal, bankbetéttel elhorgászgat.

A hírek persze folyamatosan jönnek, mire ez a cikk megjelenik, bizonyára sok elmélet és bizonyíték napvilágot lát. Például azonosították is Prigozsin holttestét. Idézem: „Az azonosítás közel 24 órába került, mert annyira megégtek a testek. Végül egy ujjsérülés alapján (…) azonosították volt fegyvertársai.” Ha valaki olvasta a Harry Pottert, emlékezhet rá, hogy Peter Pettigrew-t úgy felrobbantották, hogy mindössze egy ujj maradt belőle. Mint később kiderült, ő maga vágta le az ujját, majd patkányként merült alá a varázslóvilág sajátos tanúvédelmi programjába. Ez jutott eszembe a kisujj-sérülésről (ld. még II. Lajos többhetes mocsári hullájának felismerése a lábán lévő jellegzetességből, bruhaha).

Egyébként ha DNS-t mondtak volna (elképzelhető, hogy ilyen is lesz), azt se hinném el.

Persze nem állítom, hogy a hír nem egy az egyben igaz. Csak hát az örök kételyek.

Oswald úgy lőtte le egymaga Kennedyt, hogy többek között egyetlen golyóval elölről és hátulról is eltalálta, majd tök véletlenül őt is lelőtték, aztán az őt lelövő Ruby tök véletlenül meghalt a börtönben.

Ennek ellenére a Warren-bizottság közel ezeroldalas jelentése még mindig a hivatalos verzió a magányos elkövetőről.

A New York-i ikertornyok elleni merénylet esetében is (a sok furcsaság ellenére) az lett a megoldás, hogy a vélt kiagyalót, Oszama bin Ladent egyszerűen likvidálták, nem babráltak kihallgatással, vallomással. Kadhafit vagy éppenséggel Ceausescut is gyorsan megölték. A hazai cigánygyilkosságok ügyében éppen azon a napon jelent meg a tárgyalóteremben a korábbi miniszterelnök (Gyurcsány Ferenc), amikor annak az elkövetőnek kellett volna vallomást tennie, aki korábban a katonai elhárítás ügynöke volt.

Gondolom, megnyugtató bizonyosságot sosem szerzünk (a szmolenszki tragédia aktáit is újra-újranyitogatják). Ha Prigozsin él, akkor éppenséggel megrendezhette ő maga is a saját halálát, de fakadhat ez a Putyinnal kötött korábbi megegyezésből. Ha meghalt, lehet a megbízó az orosz elnök, de akkor ez a bosszúról, illetve még inkább az erődemonstrációról szól.

A látszat annyira egyértelmű, hogy ilyesmit egy politikus sem vállal fel. Ez ugyanis nyilvánvalóan gyilkosság.

Még a legelvetemültebb diktátorok is próbálták őrizni a látszatot, koncepciós perrel, balesetnek álcázott leszámolással. Másrészt az is igaz, hogy ezentúl kétszer is megfontolja a Kreml megdöntését az, aki talán eljátszogatott a gondolattal.

Az sem kizárt, hogy a tettes besározni akarta az orosz elnököt, tudván, hogy ő lesz az első számú gyanúsított. Az események utólag is módosulnak. Katynban először azt derítette ki a vizsgálat, hogy a lengyel tiszteket a szovjetek mészárolták le. Aztán változtak az erőviszonyok, és a németek lettek az elkövetők. Aztán megint átrendeződött az európai helyzet, és újra a szovjetek a hunyók. Az ukrán-orosz háború kimenetelének függvényében még kiderülhet, hogy

a) Putyin, b) Biden, c) Zelenszkij, d) Voldemort, e) Pelikán gátőr vagy f) Orbán Viktor áll a támadás hátterében.

Mindenki vérmérséklete, véleménybuborékja és pártállása szerint eldönti, melyik verziót fogadja el.

Hollywoodban filmet is forgatnak majd róla, amelyben Tom Cruise elkapja a gépből kizuhanó Wagner-vezért, elviszi egy kazamatába, ahol utóbbi bevallja, hogy az oroszok fel akarták robbantani a világot, de Sylvester Stallone megakadályozta.

Az emberek örülnek, a végén sírnak, Barbie szül egy cuki kiskutyát, akit Oppenheimerrel együtt felnevelnek.

Közben a világnak ebben a realisztikusabb felében meghal pár millió ember, a határokat ide-oda huzigálják, sokan taposóaknára vagy kazettás bombára lépnek, de addigra már a kilencvenegy éves Joe Biden megkezdi (a módosított alkotmánnyal lehetővé tett) negyedik ciklusát.

