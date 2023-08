Pár óra különbséggel halt meg két orosz tábornok

Alig néhány óra különbséggel jelentették be két orosz tábornok, Gennagyij Zsidko vezérezredes és Gennagyij Lopirev altábornagy halálát. Egyikük az ukrajnai orosz csapatok főparancsnoka volt több hónapon át, míg a másiknak már évek óta zűrös ügyei voltak. A halál konkrét oka mindkettejük esetében homályos – írja az Index.

Az 57 éves Zsidko a habarovszki kormányzó szerint hosszan tartó súlyos betegségnek esett áldozatul. Lopirev halálát a rjazanyi kormányzó jelentette be,

a katona éppen börtönbüntetését töltötte a területen, mikor meghalt.

Zsidko még a szíriai polgárháborúban szerzett érdemeket magának, 2017-ben megkapta például a lehető legnagyobb elismerést, az Oroszország Hőse kitüntetést is. 2021 novembere és 2022 júliusa közt az orosz védelmi miniszter helyettese is volt, mindeközben pedig az ukrajnai hadművelet parancsnokává is megtették.

Eközben Lopirev karrierje még régebbre ment vissza: az orosz titkosszolgálat észak-kaukázusi részlegének vezetője is volt. Karrierje azonban 2016-ban zátonyra futott, amikor kiderült: több millió rubelnyi nagyságrendben fogadott el kenőpénzt (egy házkutatáson körülbelül 1 milliárd rubelt, vagyis akkori értéken számolva nagyjából 4,5 milliárd forintot találtak meg nála).

2017-ben tíz év börtönbüntetésre, valamint 150 millió rubelnyi pénzbírság megfizetésére ítélték (a korrupció mellett egyébiránt illegális fegyverviselés miatt is felelősségre vonták). A büntetést később kismértékben csökkentették, de azóta börtönben ült.

Nyitókép: Kreml, Wikipédia