Így lett Oppenheimer világok pusztítója – avagy az atombomba-dilemma

Oppenheimer talán a valaha élt egyik legfontosabb fizikus. Soha nem nyert Nobel-díjat, viszont nagyobb hatása volt a világra, mint a legtöbb Nobel-díjasnak. Az ő vezetésével építették meg a 20. század legjobb fizikusai az első atombombát, amely örökre megváltoztatta történelmünk menetét.

Ha lesz még egy világháború, a civilizációnk elpusztulhat”

– nyilatkozta. Oppenheimer munkájának a hatása minden háborún és békén látszik a II. világháború vége óta. Ő volt az a fizikus is, aki megteremtette a módját annak, hogy az emberiség elpusztítsa önmagát.

Cillian Murphy, mint J. Robert Oppenheimer Christopher Nolan Oppenheimer filmjében. Forrás: UIP-Duna Film

Az első atombomba nagy fejtörést okozott

Korábban még sosem készült atombomba. Oppenheimernek és a Los Alamos-i tudósoknak gyorsan kellett cselekedniük. 1945-öt írunk, Truman pedig még a potsdami békekonferencia kezdete előtt ki akarta próbálni az új fegyvert. Ezen a békekonferencián találkozott volna Truman, Churchill és Sztálin, hogy megtervezzék a háború utáni békét. A konferencia július 17-én kezdődött. Az első atombomba pedig legkorábban csak egy nappal a konferencia előtt tudott elkészülni. Így hát 16-án volt a teszt. A kódneve Trinity (Szentháromság) volt.

A beszámolók szerint előző este Oppenheimer ideges volt, ugyanis számos dolog elromolhatott volna. A robbanószerkezet utolsó tesztje például kudarcot vallott, így a fizikus azért, hogy megnyugtassa magát, elszavalt egy strófát a Bhagavad-gítából, a szent hindu költeményből, amit saját magának fordított le az eredeti szanszkrit nyelvből:

Csatában, az erdőben, a hegyek szakadékában, a sötét nagy tengeren, dárdák és nyilak között, álomban, zűrzavarban, a szégyen mélyén a jótettek, amelyeket az ember korábban tett, megvédik őt.”

A tudós számára a bomba működésképtelenségénél talán még félelmetesebb volt az a gondolat, hogy túl jól fog működni.

Az atombomba feltalálója a világ végét is elhozhatta volna

1942 körül Oppenheimer Arthur Compton Nobel-díjas fizikussal ugyanis megvitatta annak a lehetőségét, hogy egy nukleáris kísérlet a világ végét okozhatja. Attól féltek, hogy az atombomba felrobbantása olyan magas hőmérsékletet teremt a Földön, amely során hidrogén fúzió következne be a légkörben is,

amely lángra gyújtaná az egész bolygót, míg végül a Föld teljes légköre egy hatalmas fúziós bombává válna.

Bár a legtöbb tudós elvetette ennek a lehetőségét, a háború után nagyon fontos maradt a gondolat, hogy fúziós reakciót indítsanak be egy hasadásos fegyverrel…

Az első atombomba felrobbantása

1945. július 16. A második világháború utolsó éve (pár hónappal annak vége előtt). A Trinity-tesztet hajnali négy órára tervezték, de egy vihar miatt el kellett halasztani. Így

1945. július 16-án, 5 óra 29 perckor és 21 másodperckor robbant a „szerkentyűnek” becézett eszköz, a világ első atombombája, amely megnyitotta az atomkorszakot.

A mindössze hat kilogramm plutónium akkora robbanást hozott létre, amely közel 25.000 tonna TNT-nek felet meg. Az új-mexikói hegyeket fényesebben világította be a robbantás, mint a Nap. A lökéshullámot több mint 160 kilométerről is érezni lehetett, a gombafelhő pedig 12 kilométer magasan tornyosult. A robbanás maga olyan forró volt, hogy a sivatagi homokot üvegszerű ásványkővé olvasztotta, amit ma már trinititként ismerünk. A legfontosabb azonban talán mégis az volt: a robbantás nem gyújtotta be a légkört.

A második világháború lezárása

1945. augusztus 6-án egy Boeing B-29 Superfortress ledobta a Little Boy-t, egy 64 kilogramm dúsított urániumot tartalmazó atombombát Hirosimára. A 15.000 tonna TNT-vel egyenértékű robbanás közel 70.000 embert ölt meg azonnal.

A következő hónapokban további 70.000 ember halt meg égési sérülések és sugárfertőzés miatt.

Három nappal később, augusztus 9-én Nagasakira is ledobtak egy atombombát, a Fat Mant. A „szerkentyűhöz” hasonló elven működő bomba a becslések szerint 80.000 ember halálát okozta. A hirosimai és nagaszaki bombázásokban megölt 225.000 ember több mint 95%-a a becslések szerint civil volt.

Oppenheimer, a világok pusztítója

1965-ben, amikor kamerák előtt emlékezett vissza J. Robert Oppenheimer a Trinity-kísérlet utáni pillanatokra. Ennek során a tudós arról számolt be, hogy egy másik strófa jutott eszébe: „»Tudta, hogy a világ már nem lesz ugyanaz. Kevesen nevettek, kevesen sírtak. A legtöbb ember hallgatott.« Eszembe jutott a hindu szentírás, a Bhagavad-gíta egy sora. Visnu próbálja meggyőzni a herceget, hogy tegye meg a kötelességét, s hogy imponáljon neki, felveszi a többkarú alakját s azt mondja:

»Most én lettem a halál, a világok pusztítója.« Gondolom így vagy úgy, de mindannyian ezt gondoltuk akkor.”

A háború után Oppenheimer nemzeti hős volt. A portréja a Time magazin címlapján díszelgett, 1947-ben a princetoni Institute of Advanced Study igazgatója lett, valamint az Általános Tanácsadó Bizottság elnöke is, ahol nukleáris fegyverekkel kapcsolatos kérdésekben adott tanácsokat. Pozícióját arra használta fel, hogy az atomfegyverek ellenőrzése mellett érveljen.

Oppenheimer atombomba-dilemmája

1949 augusztusában a Szovjetunió tesztelte az első atomfegyverét. Az amerikai hadsereg erre gyorsan úgy döntött, hogy nekik egy még nagyobb bomba kell. Oppenheimer az egészet ellenezte, de nem tudta a szellemet visszatuszkolni a palackba. A fegyverkezési verseny elindult. A Truman-kormányzat három évvel később felrobbantotta az Ivy Mike-ot, az első hidrogénbombát. A hatóereje 10,4 megatonna TNT erejével volt megegyező.

Négyszázszor erősebb volt, mint a Trinity-teszt.

1961-ben a Szovjetunió mintegy válaszil felrobbantotta a Cár-bombát, a valaha megépített legnagyobb hatóerejű atomfegyvert, amely már ötször erősebb volt, mint az Ivy Mike, és körülbelül 2000-szer erősebb, mint a Trinity.

Pontosan ilyen fegyverkezési versenytől tartott Oppenheimer. Christopher Nolan a filmje végén pontosan erre utalt úgy, mint a láncreakció, amely lángra lobbantotta a Földet.